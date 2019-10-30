24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بنحمزة يناقش الرأسمال اللامادي بأكاديمية المملكة
- اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة
- عقوبة حرق العلم الوطني
- خلط عمل المؤسسات العمومية الحقوقية
- الإرهاب رديف الإقصاء والفقر ينبوعه
تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة (5.00)
- القوات الجوية الملكية تطلب سربا جديدا لمقاتلات "إف 16" الأمريكية - (78)
- شعارات "متقيش راية بلادي" توحد محتجين على حرق العلم الوطني - (65)
- التحالف الجهوي مع "الأصالة والمعاصرة" يهز صفوف "العدالة والتنمية" - (47)
- عبد النباوي: الإذن بزواج القاصر يتجاوز 33 ألف طلب في عام واحد - (39)
- عقوبة حرق العلم الوطني - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تقرّ الموازنة الاتحادية بـ 61 مليار درهم
أقرت الحكومة الاتحادية الإماراتية، الثلاثاء، موازنة الاتحاد لعام 2020 وبإجمالي 61 مليار درهم (الدولار يعادل نحو 3.7 درهم).
وكتب الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد للعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم، وبدون عجز".
وأضاف: "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية".
وأعلن أن "عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة".
ووفقا لوزارة المالية الإماراتية، فإن قيمة ميزانية عام 2019 بلغت 60.3 مليار درهم، ووُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الدولة بدون عجز.
وأعلن حاكم دبي أيضا أن اجتماع مجلس الوزراء أقر "صندوقا حكوميا لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي... ولتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ما يثير الإهتمام هو تخصيصهم لميزانية هي تقريبا ميزانية المغرب السنوية، لكن هم أقل من 3 ملايين نسمة و نحن أكثر من 35 مليون نسمة.
إقتصاد و بنيات تحتية قويين.