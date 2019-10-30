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الإمارات تقرّ الموازنة الاتحادية بـ 61 مليار درهم

الإمارات تقرّ الموازنة الاتحادية بـ 61 مليار درهم
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 02:35

أقرت الحكومة الاتحادية الإماراتية، الثلاثاء، موازنة الاتحاد لعام 2020 وبإجمالي 61 مليار درهم (الدولار يعادل نحو 3.7 درهم).

وكتب الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد للعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم، وبدون عجز".

وأضاف: "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية".

وأعلن أن "عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة".

ووفقا لوزارة المالية الإماراتية، فإن قيمة ميزانية عام 2019 بلغت 60.3 مليار درهم، ووُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الدولة بدون عجز.

وأعلن حاكم دبي أيضا أن اجتماع مجلس الوزراء أقر "صندوقا حكوميا لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي... ولتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدتلحق الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 03:12
الحمدلله. الامارات العربية المتحدة ما محلها من الإعراب وهذا الموضوع فيما يهمنا وما لنا وهذه المواضيع مجرد تضييع الوقت اهتموا بمغربنا ومشتكلنا وشكرا
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2 - متتبع الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 09:02
صباح الخير
ما يثير الإهتمام هو تخصيصهم لميزانية هي تقريبا ميزانية المغرب السنوية، لكن هم أقل من 3 ملايين نسمة و نحن أكثر من 35 مليون نسمة.
إقتصاد و بنيات تحتية قويين.
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