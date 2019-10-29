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كُتّاب وآراء
ترامب يعلن مقتل المرشح الأول لخلافة البغدادي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي قتلته القوات الأمريكية نهاية الأسبوع المنصرم.
أضاف ترامب على "تويتر": "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم".
ولم يحدد ترامب الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت أمس الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية والشخصية البارزة في التنظيم المتشدد.