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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن مقتل المرشح الأول لخلافة البغدادي

ترامب يعلن مقتل المرشح الأول لخلافة البغدادي

ترامب يعلن مقتل المرشح الأول لخلافة البغدادي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:12

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي قتلته القوات الأمريكية نهاية الأسبوع المنصرم.

أضاف ترامب على "تويتر": "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم".

ولم يحدد ترامب الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت أمس الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية والشخصية البارزة في التنظيم المتشدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الاحمق الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:27
وأخيرا الحلقة الاخيرة من مسلسل الفيلم الامريكي من إنتاج المخابرات الأمريكية. في انتظار إخراج فيلم جديد باسم جديد وبطل ارهابي جديد للسيطرة على قطب عربي جديد. ونتمنى لكم فرجة ممتعة.
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2 - خالد الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:29
هل هو الآخر داخل في سيناريو التمتيلية ويلقى في البحر
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3 - محمد الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:35
هذه هي امريكا و الغرب عامة . خدم اجندتهم وانتهت مهمته فقتلوه بكل بساطة
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4 - التازي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:37
إنها المخابرات الأمريكية يا سادة إستشعرت خطر إمكانية إلقاء القبض على البغدادي و رفاقه حيا من طرف تركيا و إستنطاقهم و معرفة أن أمريكا و إسرائيل هما من زرعهم في المنطقة فقامت بتصفيتهم جميعا .
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