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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء تونس يُقيل وزيري الخارجية والدفاع

رئيس وزراء تونس يُقيل وزيري الخارجية والدفاع

رئيس وزراء تونس يُقيل وزيري الخارجية والدفاع
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:20

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية التي يقودها يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما.

وأفادت رئاسة الحكومة بإعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه على أن يتولى وزير العدل الحالي كريم الجموسي المنصب بالنيابة بدلا منه.

والزبيدي وزير مستقل وكان من بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

كما أعفي وزير الخارجية خميس الجهيناوي المحسوب على حزب "حركة نداء تونس" الفائز بانتخابات 2014، من مهامه فيما سيتولى صبري البشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المهام بدلا عنه.

وأقيل كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني المحسوب أيضا على حزب نداء تونس من مهامه كذلك.

تأتي الإقالات بعد أقل من أسبوع من استلام الرئيس الجديد قيس سعيد منصبه رئيسا جديدا لتونس.

وبحسب الدستور، فإن الإقالات في المناصب العليا بالدولة تتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

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