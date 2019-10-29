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الرئيسية | خارج الحدود | الحريري ينحني أمام "انتفاضة لبنان" بالاستقالة من رئاسة الحكومة

الحريري ينحني أمام "انتفاضة لبنان" بالاستقالة من رئاسة الحكومة

الحريري ينحني أمام "انتفاضة لبنان" بالاستقالة من رئاسة الحكومة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:31

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمة، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تقديم استقالة حكومته للرئيس ميشال عون ردا على الاحتجاجات مضيفا "وصلت لطريق مسدود".

وأضاف الحريري "صار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة . أنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان".

وفي غضون ذلك تدخلت قوات من الجيش والأمن اللبناني للسيطرة على الأوضاع عن "جسر الرينج" ببيروت وسط اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات أدت إلى سقوط 11 جريحا.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية اشتعال حرائق في خيام المحتجين بالمنطقة، في وقت يؤكد المحتجون أنهم لن يتركوا أماكنهم.

وكانت اشتباكات بالأيدي وقعت في وقت سابق بين المحتجين المعارضين للنخبة السياسية اللبنانية وبين مناهضين للاحتجاجات من الموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين.

ويواصل المحتجون إغلاق العديد من الطرق الرئيسية اليوم، ما يتسبب في استمرار حالة الشلل التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الطنجاوي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:42
في حوار له مع وسائل الإعلام على هامش لقائه بزعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي
قال الحريري نسعى لنقل تجربة السيسي الاقتصادية الناجحة الى لبنان
فكانت هذه النتيجة
المهم نتمنى الخير لدولة لبنان كما نتمناه لجميع الدول العربية
ملاحظة : استقالة الحريري مجرد بداية
لكن الأمور لا زالت معقدة هنالك
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27
2 - سعيد من فرنسا الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:43
أظن أنه سيعاد تكليفه من جديد بتشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الأعمال في انتظار موعد جديد للانتخابات اتمنى ان لايخيب ظني وإلا لا قدر الله البلد ستدخل في فوضى عارمة نتيجة الفراغ الحكومي .
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-1
3 - mounir الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:43
مهم ماكانش لي يستقل من الرئاسة و وجهو حمر كيما كانقولو.
حتى يطلق الريحة.
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8
4 - Jamal الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:49
At least he resigned .ours will never
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10
5 - Driss الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:51
على القايد صالح أن ياخد العبرة من الحريري ويتنازل للشعب لأن التعنت سيؤدي إلى الندم يوم لا ينفع الندم
لأن الأوضاع ستؤدي كارثة
خصوصا بعد انضمام القضاة والمحامين والطلبة للحراك
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14
6 - ولد زايو الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:51
يجب إلغاء أحزاب الطوائف في لبنان. لبنان تحكمه مافيا زعماء طوائف دينية وعرقية عميلة لجهات خارجية.
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15
7 - متابع الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:53
استقالة الحريري تعني دفع لبنان الى الفوضى و محاولة لتوريط حزب الله في مواجهة مع الشارع
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0
8 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 16:01
يجب ان يقدموا كلهم استقالتهم من سعد الحريري الى سمير جعجع الى حسن نصر الله الى ميشيل عون..
يجب على هولاء الشيوخ ان ينسحبوا بعدما فشلوا وانتهت صلاحيتهم ويتركوا مكانهم للشباب..
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1
9 - الحقيقة الكاملة - الجزء 1 الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 16:23
الحاكم الفعلي للبنان هو حزب اعداء الله.. إليكم الحقيقة التاريخية لحزب أعداء الله : في أواخر السبعينيات تشكلت في جنوب لبنان حركة مقاومة مسلحة ضد إسرائيل مكونة من الفلسطينيين المهجرين إلى لبنان..كانت تذيق إسرائيل الويل على مدار الساعة ومن دون هوادة..كانت حركة مقاومة حقيقية..في 1980 ومباشرة بعد مجيء الخومايني إلى إيران قادما من فرنسا على متن طائرة فرنسية خاصة !!، قامت حكومته وبتنسيق سري مع إسرائيل بتشكيل حركة شيعية داخل لبنان سمتها "حركة أمل" كان يتزعمها آنذاك المدعو نبيه بري رئيس البرمان اللبناني الحالي..وكان جناحها العسكري آنذاك هو حزب أعداء الله الحالي..حيث قام هذا الحزب الشيعي المسلح بشن حرب ضروس على عناصر المقاومة الفلسطينية التي أصبحت تحارب على جبهتين : الجبهة الجنوبية ضد إسرائيل والجبهة الشمالية ضد حزب أعداء الله الإيراني!!..مما جعل بعض الساسة الكبار في لبنان وخارجه تراودهم بعض الشكوك حول هذا الحزب الشيعي المريب وفيما إذا كان هذا الحزب يشن هذه الحرب ضد المقاومة الفلسطينية خدمة لإسرائيل وإراحة لها
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