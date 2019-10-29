الحريري ينحني أمام "انتفاضة لبنان" بالاستقالة من رئاسة الحكومة

هسبريس - متابعة

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمة، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تقديم استقالة حكومته للرئيس ميشال عون ردا على الاحتجاجات مضيفا "وصلت لطريق مسدود".

وأضاف الحريري "صار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة . أنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان".

وفي غضون ذلك تدخلت قوات من الجيش والأمن اللبناني للسيطرة على الأوضاع عن "جسر الرينج" ببيروت وسط اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات أدت إلى سقوط 11 جريحا.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية اشتعال حرائق في خيام المحتجين بالمنطقة، في وقت يؤكد المحتجون أنهم لن يتركوا أماكنهم.

وكانت اشتباكات بالأيدي وقعت في وقت سابق بين المحتجين المعارضين للنخبة السياسية اللبنانية وبين مناهضين للاحتجاجات من الموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين.

ويواصل المحتجون إغلاق العديد من الطرق الرئيسية اليوم، ما يتسبب في استمرار حالة الشلل التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الجاري.