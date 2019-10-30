نوايا تصويت تمنح الاشتراكيين الصدارة في إسبانيا

هسبريس - و.م.ع

كشفت نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث السوسيولوجية أن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني (يسار) لا يزال يحتل المركز الأول من حيث نوايا التصويت وذلك على بعد حوالي أسبوعين فقط من الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 10 نونبر المقبل.

وأكدت نتائج هذا الاستطلاع الذي نشرت الثلاثاء أن الاشتراكيين سيفوزون خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل بنسبة 2ر32 في المائة من نوايا التصويت وهو ما يمثل ما بين 133 و150 مقعدا بمجلس النواب مقابل نسبة 7ر28 في المائة و123 مقعدا التي حصدها الحزب خلال انتخابات 28 أبريل الماضي.

وأوضح نفس المصدر أن الحزب الشعبي (يمين) سيأتي في المركز الثاني بحصوله على نسبة 1ر18 في المائة من نوايا التصويت (ما بين 74 و81 مقعد) بزيادة تمثل نسبة 5ر1 في المائة عن نتائجه خلال الانتخابات التشريعية.

وحسب نتائج هذا الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة ما بين 21 شتنبر و13 أكتوبر فإن حزب (بوديموس) الذي يمثل أقصى اليسار سيحتل الرتبة الثالثة من حيث نوايا التصويت بنسبة 6ر14 في المائة (ما بين 37 و45 مقعدا) وهي تقريبا نفس النتائج التي حققها الحزب خلال انتخابات أبريل الماضي بينما سيتراجع حزب (سيودادانوس) الذي يمثل يمين الوسط إلى المركز الرابع بنسبة 6ر10 في المائة من نوايا التصويت (ما بين 27 و35 مقعدا بمجلس النواب).

ووفقا لنتائج هذا المسح الذي شمل عينة تقدر بـ 17 ألف و650 شخصا موزعين على 1091 بلدية ب 15 إقليما فإن حزب (فوكس) الذي يمثل أقصى اليمين سيحتل الرتبة الخامسة بنسبة 9ر7 في المائة من نوايا التصويت (ما بين 14 و21 مقعدا) مسجلا بذلك تراجعا مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة.

كما أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأبحاث السوسيولوجية أن الاشتراكي بيدرو سانشيز يظل أكثر قادة الأحزاب السياسية في إسبانيا الذي يحظى بشعبية كبيرة حيث منحه المستجوبون معدلا بلغ 4 نقط من عشرة متبوعا بزعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو (1ر3 نقطة) بالإضافة إلى زعيم حزب (سيودادانوس) ألبرت ريفيرا وزعيم اليسار الموحد ألبيرتو غارزون وزعيم حزب (ماس بايس) إينييغو إيريخون بثلاث نقط لكل واحد منهم.

وكان الحزب العمالي الاشتراكي قد فاز في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت يوم 28 أبريل الماضي وحصل على نسبة 7ر28 في المائة من الأصوات و123 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان).

وفشل الاشتراكيون في التوصل إلى اتفاق مع حزب (بوديموس) الذي يمثل أقصى اليسار من أجل تشكيل حكومة جديدة مما فرض العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جديدة سيتم إجراؤها يوم 10 نونبر المقبل وستكون هي الرابعة خلال أربع سنوات.