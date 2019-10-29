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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان

ترامب: مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان

ترامب: مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 19:30

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة إن شيكاغو أخطر من أفغانستان التي تخوض الولايات المتحدة حربا فيها منذ 18 عاما مشيرا إلى معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان.

وأضاف "هذا محرج لنا كدولة. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها. هذا صحيح".

ووجه ترامب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون الذي رفض حضور الاجتماع تعبيرا عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة له للمدينة منذ توليه الرئاسة في 2017. ويتمتع الحزب الديمقراطي بتأييد كبير في شيكاغو.

وفي إشارة لجونسون، قال ترامب "هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احتراما في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. وهل تعرفون لماذا؟ هذا لأنه لا يؤدي عمله".

وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة في 2017. وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن عدد جرائم القتل في شيكاغو منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة.

وردت لوري لايتفوت رئيسة بلدية شيكاغو، وهي ديمقراطية، على ترامب على تويتر قائلة إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو".

وأضافت "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة".

وشارك الآلاف في شيكاغو في مظاهرة خارج برج ترامب حيث كان الرئيس يجمع حوالي أربعة ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية عام 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وإدانته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يا ليت لو بِيَدي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 19:48
هذا الرجل ترامب مهما اخلفنا معه تعجبني صراحته وجرأته وتسميته الاشخاص المسؤولين الذين لا يؤدون عملهم بجدية بأسمائهم و لا يتردد في تقريعهم أمام الملأ لو فعلها المسؤولون عندنا لن تجد مسؤول مهمل ومعكَاز في الادارات .
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20
2 - ستيتو حمو الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 19:52
رئيس غير منافق وصريح يقول ويفعل ويطبق برنامجه الانتخابي الذي وعد به مواطنوه والوحيد الذي فضح أمراء ضيعات الخليج ووضح نوعية العلاقة التي تربط امريكا مع مختلف دول العالم !!
ترامب اخترع طريقة جديدة للسياسة فريدة وغير مسبوقة ستكون سابقة يحتذى بها في المستقبل!'المهم بهدل أروبا وبينها على حقيقتها وفضح أمراء ضيعات الخليج
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17
3 - nabil الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 20:01
اجي اسي ترامب تشوف معدل الجريمة في المغرب .
نحلف ليك انك مباقيش غاتقول المعدل عندكم مرتفع.
الجريمة من زمان و هي متجدرة في المجتمعات ااعربية و الاجنبية .
خصنا الحلول الناجعة باش نحاربها ما شي تعطونا معدلات بحال الى العالم كله كيقرا في التحضيري .
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0
4 - كتكوت الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 20:05
الدول الديمقراطية عندهم كلشي كيف كيف.
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8
5 - Victor الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 20:15
Les USA sous l'adimistration de Trump pourraient courrir un risque d'éclatement d'une guerre civile dont la cause setait le racisme exacerbé dont fait preuve ce
president imprevisible.
La fracture béante créée par Trump au sein du peuple americain jadis homogène pourrai conduire forcement a disloquer l'unité du peuple des USA.n
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