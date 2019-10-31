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عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بباكستان

عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بباكستان
هسبريس - متابعة
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 08:54

ذكرت الشرطة أن حريقا شب في قطار بباكستان اليوم الخميس فأودى بحياة ما لا يقل عن 65 شخصا عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم.

ودمر الحريق ثلاثا من عربات القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وكان وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد قال للقناة في وقت سابق "موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالا".

وأضاف "معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار".

وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن عشرات الأشخاص أصيبوا.

وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة مشكلة شائعة في البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.

وتسبب حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند في مقتل نحو 130 شخصا عام 2005.

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