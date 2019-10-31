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"داعش" يقرّ بمقتل البغدادي ويعلن الهاشمي خليفة له
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 16:39
أكد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الخميس، في تسجيل صوتي عبر وكالة "أعماق" التابعة له مقتل زعميه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع.
وأعلن التنظيم المتشدد تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي، مؤكدا أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.