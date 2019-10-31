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الرئيسية | خارج الحدود | اختراق "واتساب" للتجسس على مسؤولين كبار بالعالم

اختراق "واتساب" للتجسس على مسؤولين كبار بالعالم

اختراق "واتساب" للتجسس على مسؤولين كبار بالعالم
كريستوفر بينج ورفائيل ساتر*
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 18:40

كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتساب المملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بخمس قارات.

ورفعت واتساب دعوى يوم الثلاثاء ضد شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

وتزعم واتساب أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - said الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:00
Pour les haut responsables qui utilisent whatsup ne sont que des idiots , il ne faut jamais utiliser des applications destiné au grand public il ne faut même pas avoir un smartphone pour ceux ayant des poste sensibles
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2 - momo الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:13
الهواتف والحواسيب غير محمية، وقد يصل الاختراق درجة التجسس عبر كاميرات هذه الآلات حتى ولو كانت مطفأة وخارج الخدمة.
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3 - ملاحظ الخميس 31 أكتوبر 2019 - 19:15
شركة إسرائيلية فعلت ما لم تستطيع الدول العربية مجتمعة فعله. التعليم في إسرائيل يتم بلغتهم الأم اللغة العبرية، وفي نفس الوقت منفتحين على لغات العالم، هاذا هو سر نجاحهم وسر نجاح الدول الراقية!! عندنا مكيان غير حفض وعراط علييا وبندام مفهام والو. جميع الدول المتقدمة كتقري بلغاتها الأم (دوارج سابقا) ومنفتحة على اللغات الأجنبية. موضوع لغة التدريس غيبقى دائما مطروح في المغرب إلى أن يتم مغربة التعليم.
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4 - Abdou الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:02
التطبيقات المجانية الواسعة الانتشار كواتساب انستغرام وفايسبوك تكسب عاءداتها اما من الاشهار او بيع بيانات مستعمليها لشركات اخرى او السماح بالتجسس للدول التي تتواجد بها الشركات المالكة لهاته التطبيقات. ونتذكر ان فايسبوك يتعرض داءما للمساءلة حول بيع بيانات الفايسبوكيين لكنه يستمر في بيعها، لانه اساسا خلق فايسبوك لتلك الغاية وليس غيرها.
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