24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)

  3. "ناسا" تمنح ميدالية "الخدمة الاستثنائية" للعالم المغربي الودغيري (5.00)

  4. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

  5. مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير"

الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير"

الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير"
هسبريس - نور الدين إكجان
الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:00

مقللة من أهمية القرار الأممي الأخير، احتفظت الجارة الشرقية الجزائر بموقفها من ملف الصحراء؛ فقد اعتبرت التمديد لبعثة المينورسو مجرد "تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة تقريبا لما جاء في القرارات السابقة حول المسألة، دون إعطاء أي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي يتطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح".

وزارة الخارجية الجزائرية، في أول تعليق رسمي لها على مخرجات جلسة مجلس الأمن، كررت "تشبثها بمساندتها لجبهة البوليساريو، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو ما تصفه الجارة بـ"الحل السياسي العادل"، مسجلة "امتعاضها من غياب إجماع كبير لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أشارت العديد من الدول إلى الطابع غير المتوازن للنص، وهو ما أكده بشكل خاص عضوان دائمان في مجلس الأمن وعضو إفريقي".

وأشار المصدر ذاته إلى "ضرورة الحفاظ على مسار المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة بين طرفي النزاع"، اللذين حصرتهما الجزائر في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، واصفة نفسها بـ"المراقب الرسمي لمسار السلام، والبلد الذي لطالما قدم دعما بلا تحفظ لجهود الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".

وبالنسبة لكريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، فقد "اعتادت الدبلوماسية الجزائرية على معاكسة التيار والظهور بمظهر عقلية غير معتادة في الممارسات الدبلوماسية الدولية"، جازما بأن "تلك الممارسات تنهل من المدرسة الشيوعية في الدبلوماسية، التي تعتاد على الخوض في الجدال والمماحكة والعودة للنقط الأولى، أي إعادة العداد إلى نقطة الصفر كلما خسرت في مفاوضاتها".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تصريح وزارة الخارجية يعبر عن استخفاف الدبلوماسية الجزائرية بالمؤسسات الأممية واعتماد أوهام على أساس أنها حقائق، كالقول بعدم إجماع المجلس على القرار وتغييب صوت دول الاتحاد الإفريقي به"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية لا تشرف ما يعرفه البلد من ديناميكية جديدة تتطلع إلى المستقبل".

وأكمل الباحث بجامعة محمد الخامس قائلا إن "ملف الصحراء يتجاوز المنطقة وتضعه القوى الكبرى ضمن أهدافها الاستراتيجية"، مسجلا أن "الخارجية المغربية فطنت للأمر، بحفاظها على توازن علاقاتها مع كل الشركاء الاستراتيجيين، مع تنويع الشراكات والحفاظ على منطق رابح-رابح، وفتح أبواب إفريقيا اقتصاديا وتنمويا أمامها دون ما تصادمات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - تاوناتي الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:09
أتمنى أن يفهم الشعب الجزاءري بأن الانفصال خطر على كل المنطقة،وأن يوقف نزيف الأموال التي تصرف باسم دعم هذه القضية. أما حكامه فلم تعد هناك جدوى من عودتهم إلى جادة الصواب، لأن الأموال التي نهبوها باسم دعم الشعب الصحراوي اذا تمت معرفة حجمها، سينصب لهم الشعب الجزاءري المشانق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
2 - عكاشة لخديم . الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:09
الله ايجيب للجارة الشرقية شي رئيس منتخب ديمقراطيا يرفع المعانات على اخواننا المحتجزين بتندوف ويفتح لهم الابواب للالتحاق بارض الوطن .
* فالوطن غفور رحيم * كما قال سيدي رضوان الله عليه .
السؤال الى متى ايتها الجارة ؟ . هل سيظل الاحتجاز الى ما لا نهاية ؟ . فأولادك يصرحون علانية امام العالم والامم المتحدة بان الصحراء مغربية الا يكفيك هذا ...
الله يهدينا حتى يدينا .

















عكاشة لخديم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - taozari الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:11
الخاسر الاكبر هو شعوب المنطقة اي الشعوب العربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
4 - maatallaoui الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:16
قرارها غير صاءب لانها علا كف عفريت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - ABDOU_de_CASA الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:22
النظام الجزائري اصبح يعيش أيامه الأخيرة..
منذ الستينات وهو يصور للشعب الجزائري أن المغرب هو الخطر الكبير والعدو الرقم 1 لهم ولبلدهم..
لكن كل ذلك لم يعد ينفعه مع الشعب الجزائري الدي انتفض ضده ويطالبه بالرحيل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
6 - khalilnederland الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:23
لهذا يتشبت العسكر بمسالة البوليزاريو لان المال المنهوب من خزينة الشعب الحزاءري والتي يتمتع بها العسكر باسم الشعب الصحراوي
رمال في عيون الشعب الحزاءري لهذا يجب على الشعب ان يواصل التصاهر لطرد هذه الطغمة التي أفقرت ونهبت وأحرقت امال الأجيال الحزاءري بخجة تقرير المصير
فالصحراء مغربية والشعب الصحراوي جزء لا يتجزء من الشعب المغربي المتنوع جغرافيا جبلي أمازيغي سوسي صحراوي يهودي
الصحراء رمز لوحدة المغرب والشعب المغربي أما النهب والسرقة يلحق بالطغمة العسكرية الحاكمة في الحزاءر لكن الشعب سينتصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - salim الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:23
الطريقة اللي غادينا بها هي خلقت ليها المشاكل وهي عقيدة وجودية بالنسبة اليها فكر في مشاكل ابناءكم فكرو في تنمبة بلادكم تدكرو بان البترول الى زاد غادي يوصل 75 دولار كافصى وهد الشي مايخرجكوم اتقو الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - الصحراء المغربية الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:24
مادام الجزائر تعيش في فوضى عارمة ، والحكم بيد بقايا النظام الفاسد من العصابات ، الغير المعترف بها شعبيا، والمغتصب لحكم الجزائر بالقوة، فﻻ يهمنا رأيهم وﻻ استنتاجتهم !! في انتظار ميﻻد رئاسة ديمقراطية من الشعب وإلى الشعب. الصحراء مغربية حتى النخاع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
9 - المصطفى الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:25
حتى تقرر مصيرها هي نفسها...... قبل أن ترى مصير الآخرين.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - تلمساني الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:29
دعم الجبهة الوهمية يستنزف ثروات وخيرات الجزاير
الخاسر الأكبر هم الشعب
رفع الدعم عن البوليساريو من أهم مطالب الثورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - الصحراء المغربية الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:32
الشعب الجزائري له الحق في تقرير مصيره. منذ شهور وهو يطالب بذلك. نتمنى له حضا سعيدا وموفقا إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - مغربي جنوبي الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:32
والله أتعجب من حكومة يطالبها شعبها بأن تتركه يقرر مصيره ويستقل من الإستعمار الثاني كما وصفه الحاكم العسكري الحالي وفي نفس الوقت أتعجب من نفس الحكومة حين تستمر في المطالبة بتقرير مصير شعب وهمي لم تستطع الأمم المتحدة تحديد هويته بشكل دقيق ومجاله الجغرافي بشكل أدق لأن مفهوم "الصحراوي " مفهوم فضفاض من صنع المخابرات الجزائرية والإسبانية
ألا يخجل هؤلاء الجزائريون من أنفسهم ؟
سعيداني يقول لهم " شّا " وهم يقولون لبعضهم البعض " أرّا " فسبحان من خلق ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - immad الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:32
ماذا عساي اقول ....اللهم اشغلهم بأنفسهم ورد كيدهم في نحورهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - amaghrabi الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:33
"الجزائر تمتعض من قرار مجلس النواب".عنوان رائع يصيب حكام الجزائر في الصميم .يمتعض اخواني المغاربة معناه غضب وتألم واصابها احباط وهزيمة نفسية.اقول لحكام الجزائر مهلا عليكم لا تمتعضوا ولا تغضبوا ولا تتألموا فان القضية ليست قضيتكم ,انتم فقط تدافعون عن المبدأ السامي الا وهو تقرير المصير للشعوب,نحن المغاربة لم نسرق لكم لا مالا ولا ارضا ولا عرضا,لا تغضبوا معاشر حكام الجزائر فالمغرب عاكستموه اخثر من 50 سنة وما اظهرنا غضبنا عليكم.تعقلوا واهدأوا وفكروا في الطريق المعوج الذي تسيرون فيه فانه سينتهي بكم الى الهاوية.فنحن المغاربة والحمد لله اكرمنا ربنا مضايا وحاضرا ومستقبلا ان شاء الله فليخسأ كل ظالم فوق كوكبنا ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - صحر\وي الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:34
تصريح وزارة الخارجية يعبر عن إحباط عسكر الجزائر من تحقيق حلم أبيهم الملهم بومدين الذي ورطهم في قضية ستأدي لا محالة إلى نهايتهم لأن شعب الجزائر اليوم سئم من تمويل حركة إنفصالية على حساب مستقبلهم ورفاهيتيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - HAMOUCHI الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:35
L’AVIS D’UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE NE NOUS CONCERNE PAS ET QUOI QU’IL EN SOIT LE SAHARA EST MAROCAIN CE DISQUE RAILLÉ D’AUTODÉTERMINATION ALGÉRIEN EST CADUQUE
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - اردغان الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:37
ندعوا الى التفرقة ندعوا الى الشقاق...تعالوا نترك ما اختلفنا عليه جانبا ونعيش سعداء تبا لهده الدنيا التي جعلتنا اعداء ..بعد أن كنا اخوة أشقاء...لا تقول لي صحراء ...فمادا جنينا من هده الصحراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
18 - محب الإختصار الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:40
ليس باسم الشعب الجزائري، بل هي عصابة عملاء استحوذوا على السلطة وباعوا الجزائر ، وفخامة الشعب الجزائري الحر سيحرر البلاد من السراق وسينتصر قريبا على عصابة الموز والكوكايين ، ويتحقق حلم المغرب الكبير بعون الله وبإرادة إخواننا الجزائريين ولا عزاء للمرتزقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - أزغوذ الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:43
الكثير من الشعب الجزائري لا يعرف حجم المصاريف التي تاكلها جبهة البولزاريو دون جدوى .لو صرفت تلك الأموال على الشعب لكان يضاهي شعوب متقدمة .ولكن مع كامل السف سايكها جربوع .
سيضل حاكموا الجزائر في اتخاذ سياسة النهب و التفرقة و الكذب على الشعب .لكن املنا في انتفاظة الاخوان الجزائريين ربما تخلصنا من هذه السياسة الفاسدةلنمر إلى مرحلة الأخوة و البناء و الاقتصاد لبناء شعوب مغاربية قوية تنافس نظيراتها في أوربا و لما لا .مالذي عندهم و ليس عندنا الفرق بيننا و بينهم هو اننا عندنا فائض في اللصوص علينا التخلص منهم .و السلام و عاشت الأخوة المغربية الجزائرية و لا عاش من خانها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - louglil الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:50
زمن الحرب باردة قد ولى وجنيرالات قصر لمرادية ما يزالون يحلمون بالماضي الديكتاتوري الفاشستي الستاليني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - يونس الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:54
الى مافيا قصر المرادية ومن يدور في فلكها ويتشدق باحترام و الدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. سؤالي الى هؤلاء المنافقين الدجالين : اين كنتم او اين انتم من هذا المبدأ حين قرر الشعب الجزائري  مصيره بيده و جعله بين يدي جبهة الانقاد. ألم تدخلوا البلاد في دوامة عنف لما يزيد عن عقد من الزمن راح ضحيتها اكثر من 250 ألف قتيل و عشرات الالاف من المعطوبين و المختطفين و المفقودين وما ترتب عنها من أفات اجتماعية من يتم و ترمل و اخرى سياسية و اقتصادية لا زال مفعولها سائرا الى يومنا هذا.1
2: اتحدى هؤلاء ان يكونوا رجالا و يتجرء احدكم و يرفع شعار حق تقرير المصير في وجه اسبانيا مثلا من اجل شعب الباسك او شعب كتالونيا. او في وجه بريطانيا من اجل شعب ارلاندا او الصين من اجل شعب التيبت و.... اضعف الايمان في وجه انغولا من اجل شعب كابيندا... 
ام  انكم بارعون في رفعه في وجه دولة جارة التي تصفونها بالشقيقة ( فعلا تسلبت لكم في الشقيقة اي صداع الراس النصفي **migraine** ) فاذا كان هكذا مبدؤكم فانتم و مبدؤكم الى مزبلة التاريخ و منها الى الجحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - الصحراء المغربية الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:54
نريد علاقات طيبة مع إخواننا الجزائريين، نزورهم ويزوروننا. الشعب المغربي والشعب الجزائري شعب واحد، يجمعهم كل شيئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - محمد مرزوق الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:54
على الجزائر ان تقرر مصير الشعب الجزائري أما الصحراويون فهم في بلدهم المغرب وقرروا مصيرهم مند البيعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - الهواري عبدالله الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:55
السؤال الذي أطرحه دائما؟هل هذه المنظمة (البوليساريوا)،هل الجزائر التي خلقتها،أم فرنسا بأيادي جزائرية، لأنها تخاف من تحالف المغرب والجزائر،وكلما كانت هناك مشاكل بين البلدين،إلا وتبقى فرنسا هي الرابحة،ومعهم عملاؤها،والخاسر الأكبر هي الشعوب التي تستنزف ثرواتها،وبدون أن تستفيد من هذه الخيرات، التي تمر أمام أعينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - رشيد المانيا الجمعة 01 نونبر 2019 - 19:58
سيذكر التاريخ أن دولة كانت إسمها الجزائر كانت لها فرصة ذهبية بفضل الغاز والبترول لتصبح دولة راقية، متحضرة ومتقدمة وقاطرة لشمال إفريقيا في التطور والسلم و الاستثمار في البشر على غرار الدول البترولية النرويج أو قطر أو الكويت والسعودية أو بروناي...إلا أنها اختارت طريق الاشتراكية والشيوعية القمعية وارادت السيطرة على الجيران وخلق القلائل غير أنها وجدت في المغرب خصما عنيدا جعلها تصرف ملايير البترودولار على المرتزقة،الذين يرسلون أبنائهم للدراسة باسبانيا وكوبا ورئيسهم يتمتع بالطائرة الرئاسية الجزائرية فيما يتشرد غالبية شبان الجزائر باسبانيا وفرنسا وألمانيا فأصبحت البلاد داخلها مفقود وخارجها مولود.
كل عزانا و وسانا لساكنة سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها... ونقول لهم منه العوض وعليه العوض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - مغربي الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:09
وتبقى الجزائر الدولة التي تقف وراء انعدام الامن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا و وقوفها حجر عثرة في وجه تحقيق الشعوب العربية والامازيغية لحلم المغرب الكبير. في انتظار ان يقول الشعب كلمته في هذا البلد الجار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - هنا رباط الفتح الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:14
إن المسؤولين بالجزائر وخصوصا أولئك الذين ورثوا ما ترسب من الفكر الرجعي للمعسكر الشرقي، لازالو يرددون نفس الاسطوانة القديمة.
إن الحكومة الجزائرية الحالية هي محط انتقادات واسعة من طرف الشعب الجزائري الشقيق وكذلك الأمر بالنسبة للجنرالات العسكرية الغير مرغوب فيهم من طرف كل المكونات الجزائرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - amrane abdeslam الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:18
من كان ينتظر من النظام الجزائرى غير هذا الكلام فهو
وأهم.. لكن ما يستشف من بين السطور هو أن الخارجية
الجزائرية هي التة أصدرت على عجل هذا الموقف المخالف لتوجهات القوى الكبرى التى منحت للجبهة.. ومن خلالها
الجزائر مزيدا من الوقت لإعادة النظر فى موقفها قبل فوات الأوان..
لأن أزمة النظام الجزائري مع الحراك باتت تتأزم يوما بعد يوم..
وهذا يقلق - ليس المغرب - بل الدول الكبرى التى
باتت ترى فى تصلب النظام ما يقدم خدمة للإرهاب فى المنطقة بعد مقتل البغدادى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - sahraoui الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:23
walou chers chefs de l'algerie , vous ne pouvez plus vous servir de l'affaire du sahara marocain pour bluffer le peuple algerien qui vous dit depuis fevrier 2019 degagez tous , les algeriens savent bien que les marocains et le maroc ne sont pas leurs ennemis , alors cherchez autre chose que l'affaire du sahara car cette farce ne trompe plus personne
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - متابع الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:24
على حد قول الشعب الجزائري الشقيق أن هذه الحكومة غير شرعية.لم ينتخبها بالتالي ستأتي الدولة المدنية.المنتخبة من طرف الشعب حينها يمكنها التحدث في المحافل الدولية.(مدنية ماشي عسكرية)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ABDOU الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:25
على كبرانات الجزائر ان يتصفوا بقليل من الرجولة ويسلموا امور بلاد الشهداء للشعب عوض الخوض في أشياء لم ولا ولن يستفيدوا منها ،الشعب في الشارع مند تمانية اشهر لكي يرحلوا ولتغليط الشعب يهربون الى الامام بتدخلهم في أمور لن تتحقق لهم ولا لغيرهم ،فقط يضيعوا اموال الشعب في الوقت الدي يقوم المغرب بالاستثمار وانجاز مشاريع كببرة في صحرائه الجنوبية.
حان وقت تنحيكم ومحاسبتكم ايها الكبرنات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - عابر سبيل الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:26
كان على المغرب أن يحتضن جبهة الانقاد الجزائرية المعارضة كما كان بين ايران والعراق ويفاوض في الكواليس الحرب المباشرة لا تؤدي الى حلول والامثلة متعددة امامنا الحرب الان حرب أدمغة لا عضلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.