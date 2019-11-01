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كُتّاب وآراء
الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير"
مقللة من أهمية القرار الأممي الأخير، احتفظت الجارة الشرقية الجزائر بموقفها من ملف الصحراء؛ فقد اعتبرت التمديد لبعثة المينورسو مجرد "تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة تقريبا لما جاء في القرارات السابقة حول المسألة، دون إعطاء أي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي يتطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح".
وزارة الخارجية الجزائرية، في أول تعليق رسمي لها على مخرجات جلسة مجلس الأمن، كررت "تشبثها بمساندتها لجبهة البوليساريو، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو ما تصفه الجارة بـ"الحل السياسي العادل"، مسجلة "امتعاضها من غياب إجماع كبير لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أشارت العديد من الدول إلى الطابع غير المتوازن للنص، وهو ما أكده بشكل خاص عضوان دائمان في مجلس الأمن وعضو إفريقي".
وأشار المصدر ذاته إلى "ضرورة الحفاظ على مسار المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة بين طرفي النزاع"، اللذين حصرتهما الجزائر في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، واصفة نفسها بـ"المراقب الرسمي لمسار السلام، والبلد الذي لطالما قدم دعما بلا تحفظ لجهود الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".
وبالنسبة لكريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، فقد "اعتادت الدبلوماسية الجزائرية على معاكسة التيار والظهور بمظهر عقلية غير معتادة في الممارسات الدبلوماسية الدولية"، جازما بأن "تلك الممارسات تنهل من المدرسة الشيوعية في الدبلوماسية، التي تعتاد على الخوض في الجدال والمماحكة والعودة للنقط الأولى، أي إعادة العداد إلى نقطة الصفر كلما خسرت في مفاوضاتها".
وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تصريح وزارة الخارجية يعبر عن استخفاف الدبلوماسية الجزائرية بالمؤسسات الأممية واعتماد أوهام على أساس أنها حقائق، كالقول بعدم إجماع المجلس على القرار وتغييب صوت دول الاتحاد الإفريقي به"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية لا تشرف ما يعرفه البلد من ديناميكية جديدة تتطلع إلى المستقبل".
وأكمل الباحث بجامعة محمد الخامس قائلا إن "ملف الصحراء يتجاوز المنطقة وتضعه القوى الكبرى ضمن أهدافها الاستراتيجية"، مسجلا أن "الخارجية المغربية فطنت للأمر، بحفاظها على توازن علاقاتها مع كل الشركاء الاستراتيجيين، مع تنويع الشراكات والحفاظ على منطق رابح-رابح، وفتح أبواب إفريقيا اقتصاديا وتنمويا أمامها دون ما تصادمات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
* فالوطن غفور رحيم * كما قال سيدي رضوان الله عليه .
السؤال الى متى ايتها الجارة ؟ . هل سيظل الاحتجاز الى ما لا نهاية ؟ . فأولادك يصرحون علانية امام العالم والامم المتحدة بان الصحراء مغربية الا يكفيك هذا ...
الله يهدينا حتى يدينا .
عكاشة لخديم .
منذ الستينات وهو يصور للشعب الجزائري أن المغرب هو الخطر الكبير والعدو الرقم 1 لهم ولبلدهم..
لكن كل ذلك لم يعد ينفعه مع الشعب الجزائري الدي انتفض ضده ويطالبه بالرحيل..
رمال في عيون الشعب الحزاءري لهذا يجب على الشعب ان يواصل التصاهر لطرد هذه الطغمة التي أفقرت ونهبت وأحرقت امال الأجيال الحزاءري بخجة تقرير المصير
فالصحراء مغربية والشعب الصحراوي جزء لا يتجزء من الشعب المغربي المتنوع جغرافيا جبلي أمازيغي سوسي صحراوي يهودي
الصحراء رمز لوحدة المغرب والشعب المغربي أما النهب والسرقة يلحق بالطغمة العسكرية الحاكمة في الحزاءر لكن الشعب سينتصر
الخاسر الأكبر هم الشعب
رفع الدعم عن البوليساريو من أهم مطالب الثورة
ألا يخجل هؤلاء الجزائريون من أنفسهم ؟
سعيداني يقول لهم " شّا " وهم يقولون لبعضهم البعض " أرّا " فسبحان من خلق ؟
سيضل حاكموا الجزائر في اتخاذ سياسة النهب و التفرقة و الكذب على الشعب .لكن املنا في انتفاظة الاخوان الجزائريين ربما تخلصنا من هذه السياسة الفاسدةلنمر إلى مرحلة الأخوة و البناء و الاقتصاد لبناء شعوب مغاربية قوية تنافس نظيراتها في أوربا و لما لا .مالذي عندهم و ليس عندنا الفرق بيننا و بينهم هو اننا عندنا فائض في اللصوص علينا التخلص منهم .و السلام و عاشت الأخوة المغربية الجزائرية و لا عاش من خانها .
2: اتحدى هؤلاء ان يكونوا رجالا و يتجرء احدكم و يرفع شعار حق تقرير المصير في وجه اسبانيا مثلا من اجل شعب الباسك او شعب كتالونيا. او في وجه بريطانيا من اجل شعب ارلاندا او الصين من اجل شعب التيبت و.... اضعف الايمان في وجه انغولا من اجل شعب كابيندا...
ام انكم بارعون في رفعه في وجه دولة جارة التي تصفونها بالشقيقة ( فعلا تسلبت لكم في الشقيقة اي صداع الراس النصفي **migraine** ) فاذا كان هكذا مبدؤكم فانتم و مبدؤكم الى مزبلة التاريخ و منها الى الجحيم.
كل عزانا و وسانا لساكنة سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها... ونقول لهم منه العوض وعليه العوض.
إن الحكومة الجزائرية الحالية هي محط انتقادات واسعة من طرف الشعب الجزائري الشقيق وكذلك الأمر بالنسبة للجنرالات العسكرية الغير مرغوب فيهم من طرف كل المكونات الجزائرية.
وأهم.. لكن ما يستشف من بين السطور هو أن الخارجية
الجزائرية هي التة أصدرت على عجل هذا الموقف المخالف لتوجهات القوى الكبرى التى منحت للجبهة.. ومن خلالها
الجزائر مزيدا من الوقت لإعادة النظر فى موقفها قبل فوات الأوان..
لأن أزمة النظام الجزائري مع الحراك باتت تتأزم يوما بعد يوم..
وهذا يقلق - ليس المغرب - بل الدول الكبرى التى
باتت ترى فى تصلب النظام ما يقدم خدمة للإرهاب فى المنطقة بعد مقتل البغدادى..
حان وقت تنحيكم ومحاسبتكم ايها الكبرنات.