24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجيب فرحان و"العيطة الشعبية" .. عبق التاريخ وذاكرة الأسلاف
- "بوابة الصحراء" تعوّل على الطبيعة لمنافسة أفضل الوجهات السياحية
- بيع تذاكر "الديربي" إلكترونيا يحقق رقما قياسيا
- اعتقال مغني عاش الشعب
- جمعية تروم غرس 1000 شجرة بسيدي سليمان
بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)
الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)
الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" (5.00)
- الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" - (62)
- هل أطلق لشكر نداء وحدة صف اليسار لمواجهة "تمدد الإسلاميين"؟ - (50)
- إسلاميون ينشدون إرجاع "دواعش مغاربة" بسجون سوريا والعراق - (43)
- رصيف الصحافة: مناطق ساحلية بالمغرب "تختفي" في عام 2050 - (38)
- مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محتجو هونغ كونغ يناشدون العالم حماية الحكم الذاتي
قامت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ بإيقاف وتفتيش الأشخاص القادمين من أماكن مختلفة للمشاركة في مسيرة وصفت بأنها "نداء طارئ" للعالم لحماية الحكم الذاتي الذي كفل حرياتها لدى عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في 1997.
ودعا الناشط البارز المطالب بالديمقراطية جوشوا وونغ 100 ألف شخص للتجمع .
ويتظاهر المحتجون في الشوارع منذ خمسة أشهر في احتجاجات شابها العنف أحيانا بسبب الغضب مما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونغ كونغ بما في ذلك نظامها القانوني وسياساتها.
وتنفي الصين هذا الاتهام. وهاجم محتجون الشرطة بقنابل بنزين وأشعلوا حرائق في الشوارع وخربوا مباني حكومية وشركات يرون أنها مؤيدة لبكين.
وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية أحيانا. وأصيب عدة أشخاص.
ولم تحصل مسيرة اليوم على تصريح رسمي من الشرطة بموجب القانون، لكن هذا لم يردع الناس عن المشاركة من قبل.
وجرى استبعاد وونغ يوم الثلاثاء من خوض الانتخابات المحلية المقبلة في خطوة وصفها بأنها" ذات دوافع سياسية بشكل واضح".