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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة البرازيل تعتقل أحد أبرز مهربي البشر في العالم

شرطة البرازيل تعتقل أحد أبرز مهربي البشر في العالم

شرطة البرازيل تعتقل أحد أبرز مهربي البشر في العالم
هسبريس - رويترز
السبت 02 نونبر 2019 - 17:40

قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية السبت إنها اعتقلت سيف الله المأمون المولود في بنغلادش والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم.

واعتقلت الشرطة البرازيلية أفراد مجموعة يُزعم تورطها في مؤامرة ضخمة لتهريب بشر إلى الولايات المتحدة خلال عملية جرت يوم الخميس بعد التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.

وتم اعتقال عدة أشخاص في ساو باولو حيث يعيش المأمون وفي ثلاث مدن برازيلية أخرى. وجمدت الشرطة أيضا 42 حسابا مصرفيا تقول إن هذه المجموعة كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها.

ودخل المأمون البرازيل قبل ستة أعوام كلاجئ وكان يعيش في حي براس في ساو باولو الذي يقيم فيه مهاجرون من شتى أنحاء العالم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هناك مزاعم بأن المأمون كان يأوي أشخاصا قادمين من جنوب شرق آسيا في ساو باولو ورتب سفرهم من خلال شبكة مهربين تعمل في بيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك.

وقالت الشرطة البرازيلية إنه ومجموعته كانوا يهربون أشخاصا من أفغانستان وبنغلادش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.

ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان لدى المأمون محام في ساو باولو يمكن الاتصال به للتعليق على ذلك.

وقالت الشرطة البرازيلية إن المجموعة كانت تتقاضي من القادمين من آسيا نحو 50 ألف ريال (12524 دولار) لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة. وكان البعض سيبقى أيضل بشكل غير قانوني في البرازيل حيث يتم إعطاؤهم وثائق مزورة.

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