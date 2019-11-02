"حماس" تُحمل إسرائيل تداعيات قصف المدنيين بغزة

هسبريس - و.م.ع

حملت حركة "حماس"، الیوم السبت، جیش الاحتلال الإسرائیلي مسؤولیة التداعیات الناجمة عن قصفه لمواقع الفصائل الفلسطینیة واستھدافه المدنیین بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برھوم، في بیان صحفي، عقب استشھاد شاب فلسطیني في سلسلة غارات إسرائیلیة، إن "قصف واستھداف الاحتلال الإسرائیلي مواقع المقاومة وأھالي غزة استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الصھیوني بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصعید خطیر بحق المدنیین الأبریاء یتحمل العدو الصھیوني تبعاته وتداعیاته".

وشدد على أنه "لن یسمح أحد للعدو باستباحة دماء أبناء الشعب الفلسطیني او التجرؤ علیه أو أن تكون غزة ساحة لتصدیر أزماته الداخلیة"، مؤكدا، في الوقت نفسه، صمود الشعب الفلسطیني ومواصلته المقاومة لمواجھة العدوان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطینیة أعلنت، في وقت سابق الیوم، أن فلسطینیا استشھد، فیما أصیب آخرون بشظایا صواریخ أطلقھا جيش الاحتلال الاسرائیلي خلال شنه سلسلة ھجمات على مواقع وأھداف متفرقة بقطاع غزة.

وقال جیش الاحتلال الإسرائیلي، في بیان، إن مقاتلاته الحربیة قامت اللیلة الماضیة بشن غارات على مجموعة واسعة من الأهداف المختلفة في قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخیة من قطاع غزة نحو المستوطنات.