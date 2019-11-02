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الرئيسية | خارج الحدود | اشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن بالعراق

اشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن بالعراق

اشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن بالعراق
هسبريس - رويترز
السبت 02 نونبر 2019 - 13:42

قالت مصادر أمنية إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج اليوم السبت بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.

وعمليات الميناء متوقفة تماما منذ يوم الأربعاء بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء.

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.

وأحرق المحتجون إطارات اليوم السبت وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا.

والاحتجاجات جزء من حركة جعلت عشرات الآلاف من العراقيين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر رفضا للفساد وسوء حالة الخدمات العامة.

وعلى صعيد آخر، أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي اليوم السبت ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abouama السبت 02 نونبر 2019 - 14:10
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
لماذا هذه الاحتجاجات كثيرة فقط في البلاد العربية ؟ هل ذلك راجع إلى سوء تدبير المسؤولين وكثرة الفساد المستشري في البلاد أم هذا راجع إلى عدم وعي الشعوب ؟ اتمنى ان يستفيق المسؤولون والشعوب من هذه الافة قبل الإنذثار التام للاقتصاد .شكرا هسبريس
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