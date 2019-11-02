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فرنسا تتوقع هبوب عاصفة كبيرة على ساحل الأطلسي
السبت 02 نونبر 2019 - 18:30
أعلنت هيئة الأرصاد في فرنسا اليوم السبت أنها تتوقع هبوب عاصفة خريفية كبيرة.
ووجهت الهيئة إلى أكثر من عشر إدارات في ساحل المحيط الأطلسي ووسط البلاد تحذيرات من هبوب رياح عاتية.
ومن المتوقع هبوب عاصفة "إميلي" في ليلة السبت/الأحد بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة مع أمواج عالية.
وأوصت الهيئة سكان إدارات شارمنت-ماريتيم وجيروند وفينديه على نحو خاص بتوخي الحذر.
كان طقس سيء وأمطار غزيرة ورياح في جنوب فرنسا تسبب مؤخرا في وقوع أضرار وعرقلة في حركة المرور.