التميمي: "الهوًةُ كبيرة" بين الحكومة والشعب العراقي

هسبريس - د .ب .أ

قال الكاتب والمؤرخ العراقي توفيق التميمي إن العراق فقد الكثير من الوثائق والمخطوطات والآثار التي كانت مصدرا لتوثيق الذاكرة العراقية، والحفاظ عليها من التلف والنسيان، مشيرا إلى أن الهوًةُ كبيرة بين الحكومة والشعب العراقي والتظاهرات الحالية عفوية في انطلاقتها واحتجاجاتها ومطالبها.

وأشار التميمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال زيارة لمصر اختتمها أمس الجمعة، إلى أن التاريخ لا يكتب المذكرات الشخصية والشهادات الشفاهية، وإنما بالمخطوطات الموروثة والوثائق الصحيحة والآثار العمرانية والمكانية.

ولفت إلى أن الحاجة باتت ماسة لحماية الذاكرة العراقية من ضعف الوعي العام لدى الشعب العراقي في الاهتمام بذاكرته التاريخية والشعبية والحفاظ عليها، عبر مؤسسات حكومية تحفظ للذاكرة العراقية مكانتها، وهيبتها وحقيقتها بلا تشويه، كي تقدم ناصعة للأجيال القادمة، مؤكدا على أن وجود أي شعب ووطن بلا ذاكرة يعنى أنه سيظل وطنا وشعبا بلا هوية.

وحول جهود الحفاظ على الذاكرة الجمعية العربية، قال التميمي إن تلك الجهود تتفاوت وتتباين من بلد لآخر، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين البلدان العربية في الحفاظ على ذاكرتها التاريخية والشعبية.

وأضاف أن المصريين نجحوا في الحفاظ على ذاكرتهم الموروثة في مختلف العصور، واحتفظوا بالمعالم والآثار التي تركها كل الغزاة، ولم يقوموا بمحو تلك المعالم والآثار، وحافظوا عليها كذاكرة لهم حيث ذهب الغزاة وبقيت تلك المعالم والآثار للمصريين، وأن شارع القاهرة الفاطمية ربما يظل شاهدا بكل آثاره ومعالمه ورسومه على ثلاث عصور كانت متصارعة على أرض مصر.

الكاتب والمؤرخ العراقي توفيق التميمي، الذي جعل من الحفاظ على الذاكرة العراقية مشروعا ثقافيا خاصا له، قال إن لبنان من البلدان الأكثر تطورا والأكثر استخداما للتقنيات الحديثة في الحفاظ على الذاكرة الشعبية والتاريخية للبنانيين.

وحول جهود الحفاظ على الذاكرة التاريخية والشعبية لبلاده قال التميمي إن العمل التأسيسي للذاكرة العراقية يظل حقلا شاغرا، وأنه كانت هناك محاولات فردية من قبل رواد الثقافة العراقية للتأسيس للذاكرة العراقية قبيل عقود، ومن بين هؤلاء المؤرخ العراقي اليهودي مير بصري الذي كان من أبرز من وضع أسس توثيق الذاكرة العراقية.

وحول الفترة الأكثر ازدهارا في الذاكرة العراقية، قال التميمي، إنه ومن خلال ما أطلع عليه من وثائق ومخطوطات وصحف عراقية بجانب مخطوطات الحكومة العراقية، يستطيع القول إن فترة العهد الملكي التي دامت 38 عاما، هي من أزهى الفترات في تاريخ العراق المعاصر، وأكثرها ثراء وخصبا.

وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت ازدهار الحياة الاجتماعية والثقافية بالعراق، ففي بغداد وحدها كان يوجد 169 دار عرض سينمائي، وفى شارع الرشيد كان هناك 61 مكتبا للخطاطين الذين كان على رأسهم " هاشم الخطاط الذي يعتبر شيخا لخطاطي العالم.

ووفق التميمي، تعددت الصحف والمجلات وانتعشت البعثات التعليمية الخارجية في ذلك العهد، وظهر رموز النهضة العراقية الحديثة في الأدب والمسرح وكل فروع الثقافة والفنون، مثل رائد المسرح العراقي "حقي الشبلي" ورائد علم الاجتماع العربي الدكتور على الوردي، والعلامة مصطفى جواد المتخصص في التاريخ واللغة العربية وعلومها، والمؤرخ جواد على.

وأكد التميمي أنهم كمثقفين عراقيين، يعملون اليوم على ترميم الذاكرة العراقية وأحداثها، وتحريرها من التشوهات الأيديولوجية الحاكمة والمحكومة، وجمع شتات ما تبقى من المخطوطات والصحف القديمة وذلك من أجل وضع تاريخ عراقي غير مزور.

وحول رؤيته لما يجرى من مستجدات على الساحة العراقية، قال التميمي، إنه بعد سقوط حكم صدام حسين، استبشر العراقيون خيرا بدخول العراق لعصر جديد يشهدون فيه حكما ديمقراطيا وتداولا سلميا للسلطة، ولكن بعد مجيء الحاكم الأمريكي برايمر فوجئ شعب العراق بأن التغيير لا يلبى طموحاتهم، وأن الديمقراطية التي حلموا بها " نزلت من المظلات الأمريكية على أرض هشة فأنتجت حكما مشوها ".

ولفت إلى أنه بذلك كانت أخطاء التأسيس الأولى لعملية التغيير على يد الأمريكيين أخطاء كارثية، دفع ثمنها الشعب العراقي بعموم طبقاته الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الهوة أصبحت كبيرة بين الشعب العراقي والحكومات المتعاقبة بالبلاد.

وقال :"ربما ازدادت تلك الهوة اتساعا بين الشعب العراقي والحكومة الحالية، ولم يبق أمام الشعب العراقي والنخب الثقافية إلا طريق الاحتجاج السلمي والتظاهرات الغاضبة، وهذه التظاهرات التي تجرى بالعراق اليوم هي تظاهرات مختلفة ومتطورة نوعيا عن التظاهرات التي سبقتها، لأنها مظاهرات شباب حرم من حقوقه في الوظيفة والحرية والتعبير عن أفكاره".

وأشار إلى أن تلك التظاهرات كانت عفوية في انطلاقتها واحتجاجاتها ومطالبها، وانه برغم ما تواجه به التظاهرات من عنف مفرط من قبل الحكومة وأنصارها، وبرغم سقوط "شهداء" ومصابين في كل يوم، فإن الشعب العراقي لن يكف عن المطالبة بحقوقه العادلة حتى تحقيقها كاملة.

يذكر أن توفيق التميمي، كاتب ومؤرخ عراقي، مشغول بتوثيق الذاكرة العراقية، عبر الكتب والبرامج الوثائقية التليفزيونية، أصدر 10 مؤلفات تتناول أهم محطات الذاكرة العراقية خلال الفترة من 1921 وهو تاريخ تأسيس الدولة العراقية في عهد الملك فيصل وحتى نهاية العهد الجمهوري الثاني وحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويمارس الكتابة في عدد من الصحف والدوريات العراقية والعربية، بجانب تقديمه للبرنامج الوثائقي " سيرة في الميزان " على شاشة أحد الفضائيات العراقية.