24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  2. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  3. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  4. زواج القاصر (5.00)

  5. "إنوي" تتوج بجائزة في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" تتبنى مقتل 53 جنديا في هجوم شرق مالي

"داعش" تتبنى مقتل 53 جنديا في هجوم شرق مالي

"داعش" تتبنى مقتل 53 جنديا في هجوم شرق مالي
هسبريس - رويترز
السبت 02 نونبر 2019 - 21:39

ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم في شمال شرق مالي أودى بحياة 53 جنديا على الأقل لكنها لم تقدم أدلة.

وقالت حكومة مالي إن الجنود ومدنيا واحدا قتلوا في هجوم على موقع عسكري في شمال البلاد في واحد من أشد الضربات ضد الجيش في التاريخ الحديث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - aratif السبت 02 نونبر 2019 - 21:52
رحم الله الجنود نتمنى اجتتات الافكار المترفة وقيام رجال الدين وسلطة بمحاربته..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - ظلم السبت 02 نونبر 2019 - 22:01
يجب على المجتمع الدولي أن يجتهد في القضاء على هذا إلار هاب العابر للحدود بكل أشكاله، سواء كان داعش اوغير داعش لكن أستغرب ماهي الجهات التي تبيع الأسلحة للتنظيمات الإرهابية لأن من يبيع السلاح للملشيات والجماعات المسلحة يعتبر إرهابي بالدرجة الأولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - رحيم علي السبت 02 نونبر 2019 - 22:03
هناك قوة رهيبة خفية تنفذ المؤامرة على الدول الضعيفة والغنية بالثروات المعدنية لنهبها وتشريد شعوبها !!
اكيد هناك شيئا ما يقع وراء الستار والمؤامرة لا زالت مستمرة !! فكيف لمجرمين همجيين بالعتاد والسلاح والإمكانيات الضخمة للعيش في الصحاري في دول الساحل والعراق وسوريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.