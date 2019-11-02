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"داعش" تتبنى مقتل 53 جنديا في هجوم شرق مالي
السبت 02 نونبر 2019 - 21:39
ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم في شمال شرق مالي أودى بحياة 53 جنديا على الأقل لكنها لم تقدم أدلة.
وقالت حكومة مالي إن الجنود ومدنيا واحدا قتلوا في هجوم على موقع عسكري في شمال البلاد في واحد من أشد الضربات ضد الجيش في التاريخ الحديث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - aratif السبت 02 نونبر 2019 - 21:52
رحم الله الجنود نتمنى اجتتات الافكار المترفة وقيام رجال الدين وسلطة بمحاربته..
2 - ظلم السبت 02 نونبر 2019 - 22:01
يجب على المجتمع الدولي أن يجتهد في القضاء على هذا إلار هاب العابر للحدود بكل أشكاله، سواء كان داعش اوغير داعش لكن أستغرب ماهي الجهات التي تبيع الأسلحة للتنظيمات الإرهابية لأن من يبيع السلاح للملشيات والجماعات المسلحة يعتبر إرهابي بالدرجة الأولى
3 - رحيم علي السبت 02 نونبر 2019 - 22:03
هناك قوة رهيبة خفية تنفذ المؤامرة على الدول الضعيفة والغنية بالثروات المعدنية لنهبها وتشريد شعوبها !!
اكيد هناك شيئا ما يقع وراء الستار والمؤامرة لا زالت مستمرة !! فكيف لمجرمين همجيين بالعتاد والسلاح والإمكانيات الضخمة للعيش في الصحاري في دول الساحل والعراق وسوريا
اكيد هناك شيئا ما يقع وراء الستار والمؤامرة لا زالت مستمرة !! فكيف لمجرمين همجيين بالعتاد والسلاح والإمكانيات الضخمة للعيش في الصحاري في دول الساحل والعراق وسوريا
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