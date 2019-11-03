"عاصفة أميلي" تقطع الكهرباء وتلغي الرحلات بفرنسا

هسبريس – د.ب.أ

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 140 ألف أسرة في فرنسا، اليوم الأحد بعد أن ضربت العاصفة "أميلي" ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، حيث كانت مصحوبة برياح قوية وأمطار.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "إنيديس" إن العمال يحاولون استعادة الكهرباء، لكن التقدم يسير ببطء بسبب ظروف الطقس السيئة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد من استمرار هبوب رياح قوية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة شرقا، لكن ستفقد قوتها خلال اليوم.

وأدت العاصفة إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق في العديد من المناطق، كما تم تحذير السكان بأن يكونوا في حالة التأهب.