الأمن الجزائري يحاول فض احتجاجات لقضاة بالقوة

هسبريس - د.ب.أ

اقتحمت عناصر القوة العمومية في الجزائر اليوم الأحد مقر مجلس قضاء وهران (600 كم شرق العاصمة) لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة.

ورفع القضاة مطالب صبت في مجملها في "استقلالية القضاء"، حسب ما أظهرته فيديوهات صورها القضاة للحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة.

وكانت النقابة الجزائرية للقضاة دعت بداية الأسبوع الماضي، إلى الدخول في إضراب مفتوح بعدما اعتبروا حركة 3000 قاضي اتخذتها وزارة العدل، مجحفة وغير قانونية.