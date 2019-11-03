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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الجزائري يحاول فض احتجاجات لقضاة بالقوة

الأمن الجزائري يحاول فض احتجاجات لقضاة بالقوة

الأمن الجزائري يحاول فض احتجاجات لقضاة بالقوة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 03 نونبر 2019 - 19:40

اقتحمت عناصر القوة العمومية في الجزائر اليوم الأحد مقر مجلس قضاء وهران (600 كم شرق العاصمة) لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة.

ورفع القضاة مطالب صبت في مجملها في "استقلالية القضاء"، حسب ما أظهرته فيديوهات صورها القضاة للحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة.

وكانت النقابة الجزائرية للقضاة دعت بداية الأسبوع الماضي، إلى الدخول في إضراب مفتوح بعدما اعتبروا حركة 3000 قاضي اتخذتها وزارة العدل، مجحفة وغير قانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اطلس الأحد 03 نونبر 2019 - 19:58
العصابة في مهب الريح خاصة مع دخول الثورة اللبنانية والعراقية وقرب الانتخابات المفبركة مسبقا من قبل العسكر الحاكم الفعلي للجزائر. ابشروا أيها الابطال برحيل العصابة .أما لقيطة تندوف والعملاء في الداخل فالى مزبلة التاريخ والجغرافية .
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27
2 - عمر الأحد 03 نونبر 2019 - 20:00
يا ترى من أعطى الأوامر للقوة العمومية من أجل التدخل إن كان القضاة في إضراب هههه؟!
حلل و ناقش.
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19
3 - reda الأحد 03 نونبر 2019 - 20:01
كل الدعم للشعب الجزاىري الشقيق في تقرير مصيره نحو بلد يسوده العدالة و الديمقراطية و دولة القانون رفضا للاستبداد و الضلم
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20
4 - غيور من بشار الأحد 03 نونبر 2019 - 20:07
إلى متى سلمية سلمية ، الكبرنات خوا خوا إبهاده الشعارات الفارغة سنتوقف من الدوران داخل الحلقة المفرغة ،
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6
5 - مراقب من قريب.. الأحد 03 نونبر 2019 - 20:12
ما عليكم يا سعادات القضاة المحترمين الا أن تتقبلوا الأوامر العسكرية التي لا تعرف الا... Exécution....!l ....فالقضاء العسكري سيتكلف بالمهمة في محاكمة الأصدقاء والنشطاء كما يحلو له وبما يلاءم نزواته
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6
6 - متتبع الأحد 03 نونبر 2019 - 20:14
ليعلم القضاة ومن يحرضهم أن مادورو وكوبا والدول الصديقة للقيادة التاريخية الجزائرية لكم بالمرصاد. عودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان
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-14
7 - abdo agadir الأحد 03 نونبر 2019 - 20:43
مع قرب تاريخ إجراء الإنتخابات يوم 12 ديسمبر المقبل المعلن من طرف حكام الجزائر العسكريين . ومع استمرار الحراك ومظاهرات الطلبة وانتفاضة القضاة لدى نفد صبر هؤﻻء الطغاة لينهجوا إستعمال القوة لفظ هده التظاهرات لتخويف الشعب واﻷسابيع القادمة تندر بوقوع تصادمات بين المحتجين ورجال اﻷمن وحتى الجيش غير مستبعد من التدخل لفظ هدا الحراك .ندعوا الله عز وجل بان يجنب الشعب الجزائري كل مكروه وان يعينهم على الإطاحة بهؤﻻء الطغاة المفسدين .
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8 - محمد مرزوق الأحد 03 نونبر 2019 - 20:52
إنها بداية نهاية حكم العسكر الدكتاتوري ولقيطته البوليساريو قريبا انشاء الله.
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