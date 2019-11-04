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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تعلن مقتل 83 "عنصرا تكفيريا" في شهر واحد

مصر تعلن مقتل 83 "عنصرا تكفيريا" في شهر واحد

مصر تعلن مقتل 83 "عنصرا تكفيريا" في شهر واحد
هسبريس - متابعة
الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:55

أعلن الجيش المصري اليوم الإثنين عن مقتل 83 من "العناصر التكفيرية" وتفجير 376 من العبوات الناسفة منذ 28 شتنبر الماضي في سياق الحرب التي تشنها القوات المسلحة والشرطة على البؤر الإرهابية.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن هذه العمليات تأتي "في إطار استكمال جهود مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة"، موضحا أنه تم خلال الفترة ذاتها استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي.

وبحسب البيان، مكنت مختلف هذه العمليات من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات التي تستعمل في تصنيع المتفجرات وذخائر من مختلف الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال.

وسجل المصدر ذاته انه تم أيضا اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش بعدد من مناطق العمليات، مضيفا أن عمليات التمشيط والمداهمة مكنت كذلك من تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ.

وفي نفس السياق تحدث البيان عن إلقاء القبض على 61 من العناصر الإجرامية وتفكيك شبكات تتاجر في المخدرات بمختلف أصنافها.

وتشن القوات المصرية والشرطة حربا على بؤر الإرهاب خصوصا في منطقة سيناء التي استقرت بها تنظيمات متطرفة خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 وما تلاها من انفلات أمني.

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