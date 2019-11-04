24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "اللباطة" يقاومون اندثار حرفة تحويل فراء الذبائح إلى سجادات بفاس
- المغاري .. "صياد نيازك" يطارد فلتات السماء ويرسم الطريق للعلماء
- جطو يضع عجز "لارام" و"راميد" تحت مجهر قضاة مجلس الحسابات
- بوطوالة والحريات الفردية
- بوطوالة: الحريات الفردية تحتاج نقاشا هادئا .. والعلمانية هي الحل
العزوزي .. شاب مغربي يقترب من لقب أفضل مخترع في العالم العربي (5.00)
إصلاحات "مودي" تدفع الهند نحو اليمين أمام "فخ النتائج العكسية" (5.00)
إحراق العلم .. تعبيرُ احتجاجٍ سياسي أم استفزاز للشعور الوطني؟ (5.00)
- العزوزي .. شاب مغربي يقترب من لقب أفضل مخترع في العالم العربي - (65)
- بوطوالة: الحريات الفردية تحتاج نقاشا هادئا .. والعلمانية هي الحل - (54)
- تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو" - (49)
- مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت" - (41)
- العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصر تعلن مقتل 83 "عنصرا تكفيريا" في شهر واحد
أعلن الجيش المصري اليوم الإثنين عن مقتل 83 من "العناصر التكفيرية" وتفجير 376 من العبوات الناسفة منذ 28 شتنبر الماضي في سياق الحرب التي تشنها القوات المسلحة والشرطة على البؤر الإرهابية.
وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن هذه العمليات تأتي "في إطار استكمال جهود مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة"، موضحا أنه تم خلال الفترة ذاتها استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي.
وبحسب البيان، مكنت مختلف هذه العمليات من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات التي تستعمل في تصنيع المتفجرات وذخائر من مختلف الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال.
وسجل المصدر ذاته انه تم أيضا اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش بعدد من مناطق العمليات، مضيفا أن عمليات التمشيط والمداهمة مكنت كذلك من تدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ.
وفي نفس السياق تحدث البيان عن إلقاء القبض على 61 من العناصر الإجرامية وتفكيك شبكات تتاجر في المخدرات بمختلف أصنافها.
وتشن القوات المصرية والشرطة حربا على بؤر الإرهاب خصوصا في منطقة سيناء التي استقرت بها تنظيمات متطرفة خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 وما تلاها من انفلات أمني.