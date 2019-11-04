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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تقرر الانسحاب من أكبر معاهدة تجارية بالعالم

الهند تقرر الانسحاب من أكبر معاهدة تجارية بالعالم

الهند تقرر الانسحاب من أكبر معاهدة تجارية بالعالم
هسبريس - إفي
الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:40

انسحبت الهند، اليوم الإثنين، من أكبر معاهدة تجارية في العالم، في حين قررت 15 دولة بآسيا وأوقيانوسيا الاستمرار في المفاوضات من أجل التوقيع عليها العام الماضي.

جاء ذلك في بيان لقيادات الرابطة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة في ختام اجتماع عقد في شمال بانكوك في إطار قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال البيان إن "15 دولة مشاركة في الرابطة الاقتصادية الأقليمية المتكاملة اختتمت المفاوضات حول مضمون 20 مادة"، مشيرا إلى أن "الهند لا تزال لديها قضايا عالقة لم يتم حلها".

وتعهدت الدول، وبينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا و10 بلدان آخرى في (آسيان) بالاستمرار في التفاوض مع الهند لحل القضايا العالقة بـ"شكل مرض".

ومن بين القضايا الخلافية، خشية الهند من تضرر صناعتها وزراعتها المحلية وأن يتم إغراقها بالمنتجات المصنعة في الصين.

ويتكون (آسيان) من ميانمار وبروني وكامبوديا والفلبين وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

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