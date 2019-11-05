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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعتزم تحديد حصص سنوية للعمال المهاجرين

فرنسا تعتزم تحديد حصص سنوية للعمال المهاجرين

فرنسا تعتزم تحديد حصص سنوية للعمال المهاجرين
هسبريس - إفي
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:30

تعتزم فرنسا تحديد حصص سنوية لاستقدام المهاجرين من أصحاب المهن، حيث ستضع قيودا على المجالات التي تحتاج إلى عمالة ذات مهارات خاصة، حسبما قالت وزيرة العمل موريل بينيكا لشبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بينيكا القول إن هذا النظام بمثابة "توجه جديد مماثل نوعا ما للنظام المتبع في كندا وأستراليا"، مؤكدة أن الهدف من النظام التوفيق بين المهاجرين من أصحاب المهن وحاجات العمل التي لم يتم تلبيتها في النظام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة سوف تبدأ في إجراء مباحثات مع الشركاء الاجتماعيين ومسؤولي المناطق خلال الأسابيع المقبلة لتحديد المتطلبات. وأوضحت أن فرنسا سوف تضع قائمة بالمجالات التي تفتقر للعاملين المهرة، وسوف تقدم وظيفة للمهاجرين من أصحاب العمل وتمنحهم تأشيرة عمل لفترة محددة.

وقالت بينيكا إنه سوف يبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول صيف العام المقبل.

ويشار إلى أن عدد المهاجرين من أصحاب المهن في فرنسا يبلغ 33 ألف موظف، وأشارت بينيكا إلى أنها لا تتوقع "حدوث تغيير" لهذا الرقم بسبب القواعد الجديدة، مضيفة أن "فرنسا سوف توظف مهاجرين وفقا لاحتياجاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - البجعدي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:01
اليمين الفرنسي يقول المهاجرين الدين جأوا الى فرنسا بعقود من بلدانهم عليهم الواجبات ولهم كل الحقوق مثل الفرنسيين أما من جاء الو فرنسا بدون دعوة "invitation " فعليه الرجوع الى بلده
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