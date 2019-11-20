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كُتّاب وآراء
مخاطر "الهجمات السيبرانية" تهدد الطيران المدني
أظهرت دراسة حديثة أنه سيتعين على الطيران المدني التأهب لمواجهة سلسلة كاملة من المخاطر الأمنية والتحديات خلال العقود المقبلة.
وأوضح خبراء في الطيران في مجموعة "أليانز" العالمية للشركات والتخصص (AGCS) وجامعة "إمبري ريدل" الأمريكية للطيران في ورقة بحثية نُشرت الثلاثاء في مدينة ميونخ الألمانية أن من بين هذه المخاطر النقص الشديد في عدد الطيارين واكتظاظ المطارات والهجمات السيبرانية والتزايد المتوقع للاضطرابات في المجال الجوي.
وبحسب الدراسة، فإن نجاح نشاط الطيران المدني يمثل في الوقت نفسه عامل خطورة، حيث يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ارتفاع عدد المسافرين جوا بمقدار الضعف إلى 8 مليارات راكب سنويا بحلول عام 2037، ما يعني نقص أكبر في عدد الطيارين.
ووفقا للدراسة، ستكون هناك حاجة إلى تدريب 800 ألف طيار خلال العقدين المقبلين.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الممكن أن تتسبب زيادة حجم النقل الجوي في ارتفاع عدد الحوادث في المطارات.