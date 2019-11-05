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كُتّاب وآراء
جدل الحجاب يشعل اشتباكات عنيفة في مالاوي
تسبب نزاع مستمر بشأن الحجاب في اندلاع أعمال عنف في شرق مالاوي مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث خسائر مادية، حسبما أكدت الشرطة اليوم الثلاثاء.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية جوزيف سوكا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بإنه جرى "تحطيم نوافذ مسجد ومنزل قس محلي فضلا عن إصابة ثلاثة أشخاص خلال الحادث".
وتابع المتحدث أن الاشتباكات اندلعت بين أعضاء الكنيسة الأنجيلية ومسلمين أمس الاثنين بعدما تردد أن شباب من الكنيسة نزعوا الحجاب من رؤوس طالبات أثناء توجههن إلى المدرسة في منطقة ممانجا، التي تبعد 100 كيلومتر عن العاصمة بلانتاير.
من قال القس مفاتسو بانجو للوكالة إنه يعيش في خوف مضيفا "لم أنم في منزلي حيث دمر أشخاص نوافذ المنزل"، مضيفا أن الوضع المتوتر ليس طبيعيا وأن المدارس ستظل مغلقة.
وفي نهاية الشهر الماضي، تم تعليق الدراسة في ثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية عامة في المنطقة بعدما أعربت الكنيسة عن رفضها لارتداء الطالبات للحجاب في المدرسة .
وأضاف بانجو إنه عندما شيدت الكنيسة الأنجيلية المدارس وأعطتها للحكومة، تم الاتفاق على زي محدد.