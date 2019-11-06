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الرئيسية | خارج الحدود | طعن عدد من السياح في مدينة جرش الأردنيّة

طعن عدد من السياح في مدينة جرش الأردنيّة

طعن عدد من السياح في مدينة جرش الأردنيّة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 12:37

قالت الشرطة الأردنية إن عددا من السياح ومرشدا محليا ورجل أمن تعرضوا للطعن، اليوم الأربعاء، في مدينة جرش التي يتردد عليها الأجانب، وأضافت أنها اعتقلت شخصا مرتبطا بالواقعة.

وأبلغ مصدر أمني رويترز أن الضحايا 3 نساء إسبانيات تم نقلهن إلى المستشفى. وقال مصدر في الدفاع المدني إن إصاباتهن طفيفة.

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