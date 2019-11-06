مدريد تكثف حضور قوات الأمن في إقليم كتالونيا

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم الحكومة الإسبانية نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن خلال الانتخابات البرلمانية، المقررة يوم الأحد المقبل، في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.

وبالإضافة إلى 8 آلاف فرد من الشرطة الإقليمية سيتم نشر ما يصل إلى 4500 فرد من الشرطة الوطنية والحرس المدني حسب ما ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية نقلا عن السلطات.

كانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالسجن لفترات وصلت إلى 13 سنة بحق تسعة من قادة الحركة الانفصالية في كتالونيا بسبب إدانتهم فيما يتعلق بتنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017 حول استقلال الإقليم.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بانتظام منذ صدور حكم المحكمة، وتحول معظم المظاهرات إلى عنف.

ويعود الإسبان إلى صناديق الاقتراع في 10 نونبر الجاري بعد انتخابات جرت في أبريل 2019 يونيو 2016 ودجنبر 2015، وأسفرت جميعها عن نتائج غير حاسمة وتركت حكومات أقلية مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز سيفوز مرة أخرى بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات الأحد المقبل، لكنه لن يحصل على أغلبية، في استنساخ لما حدث في انتخابات شهر أبريل. ويتولى سانشيز حاليا حكومة تصريف أعمال.