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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يُعلن القبض على أرملة وشقيقة البغدادي

أردوغان يُعلن القبض على أرملة وشقيقة البغدادي

أردوغان يُعلن القبض على أرملة وشقيقة البغدادي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 14:35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده اعتقلت أرملة أبي بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من مقتل زعيم "داعش" عندما فجر نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية على مكان تواجده في سوريا.

وأضاف أردوغان، في خطاب بجامعة أنقرة، قوله إن "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا ... ولقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. كما اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الصدمة الأربعاء 06 نونبر 2019 - 14:50
كيف اعتقلتهوم وهم كانو ضيوفا عندكم كباقي الارهابيين ,هروي غان تصدم ملي خريفة داحش تقتل وهو اخر من يعلم وخارج يقول :... ولقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. كما اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا". هههه
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-49
2 - يونس الرباطي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:03
إردوغان ارتكب جريمة ضد الإنسانية عندما سمح للإرهابيين بالمرور إلى الأراضي السورية عبر مطارات و حدود تركيا و تشكيل تنظيماتهم الإجرامية، و سمح أيضا بشراء النفط السوري المسروق من طرف داعش. و يأتي الآن ليتكلم عن داعش ! أليس هذا ضحكا على الذقون ؟
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-29
3 - اغشثول الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:10
كل واحد وشنو فزهرو، شي يقتل الذكورة وشي كيتبع الوليات.
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-26
4 - التزي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:11
ها لي قلت سابقا تركيا كانت قريبة من اعتقال البغداي فقتلته امريكا وهي كارهة ذالك في الحقيقة لأنه كان الوحش الدي تخوف به العرب .لكن اعتقال اخته و طليقته مهم ايضا
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21
5 - خليلوفيتش الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:20
القضية ما بقاتش مسلسل امريكي ولات تركي و نتوما عارفين شحال طوال هاد المسلسلات التركية ههههههه
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0
6 - سعد الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:23
في إحدى حوارات الحسن الثاني رحمه الله قال بالحرف : ما يداع من أخبار سياسية كلها من أجل التمويه أما الحقيقة يعرفها صناع قرارات الكواليس ، لذا أقول إنكم كذابون والحقيقة يعرفها اردوكان وترامب وبوتن وجميع قيادات الدول القوية .
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7 - المهدي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:28
الأمريكان والأكراد يبحثون عن الرجال لقتلهم وأردوغان يفتخر باعتقال الأرامل ! البغدادي كان ينام عند عتبة تركيا على بعد 5 كلم فقط من الحدود أيها البطل ..
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8 - حميد العايدي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:34
وماذنبهم انها سذاجة أيها الرئيس
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9 - هشام كولميمة الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:35
المتطرفون الإرهابيون يتقاتلون فيما بينهم...و الضحية الشعوب التواقة للتحرر...
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10 - abdo agadir الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:42
أردوغان ﻻيوعي ما يقول وكل خطاباته اﻷخيرة فيها تناقظات كثيرة حول تدخل بﻻده في سوريا رغم التنسيق الكامل مع الوﻻيات المتحدة الأمريكية في ذالك واللعبة واضحة للجميع .
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11 - ابو اليزيد الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:48
اردوغان ليس سوى لص وسارق ،سرق المصانع من حلب سرق الاثار ،سرق الحضارة ،سرق الاراضي السورية،سرق النفط والان يتحدث عن اعتقاله لاقرباء البغدادي، مع العلم انهم كانوا ضيوفا عنده ....
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12 - ملاحظ مغربي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:49
غريب امر اردوغان !
من كان يقدم المساعدات للدواعش ويفتح لهم حدوده لكي يدخلوا الى سوريا ومن ثم ينتقلوا الى العراق ، علما ان هده الحقيقة لا تخفى على معظم الناس.
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