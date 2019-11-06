أردوغان يُعلن القبض على أرملة وشقيقة البغدادي

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده اعتقلت أرملة أبي بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من مقتل زعيم "داعش" عندما فجر نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية على مكان تواجده في سوريا.

وأضاف أردوغان، في خطاب بجامعة أنقرة، قوله إن "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا ... ولقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. كما اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".