استطلاع يرصد تنامي ظاهرة العنصرية والتمييز ضد المسلمين بفرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

قال أكثر من أربعين بالمئة من المسلمين في فرنسا إنهم كانوا ضحايا سلوك عنصري، وتحدث واحد من كل ثلاثة منهم تقريبا عن تمييز بسبب ديانته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب استطلاع نشرت نتائجه أمس الأربعاء.

ووفق هذا الاستطلاع لمعهد إيفوب، فإن "42 بالمئة من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا يؤكدون أنهم تعرضوا على الأقل لشكل واحد من التمييز المرتبط بديانتهم، وذلك لمرة واحدة على الأقل خلال حياتهم". وقال 32 بالمئة إن ذلك حدث في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال المستطلعة آراؤهم إن تعرضهم للتمييز تم خصوصا "أثناء عملية مراقبة" أمنية (13 بالمئة) أو "أثناء البحث عن عمل" (17 بالمئة) أو البحث عن سكن (14 بالمئة) أو من مدرسين في مؤسسة تربوية (14 بالمئة).

وكشف الاستطلاع أيضا أن حالات التمييز تمس أكثر الأشخاص في العمر بين ثلاثين وأربعين سنة، والنساء (46 بالمئة مقابل 38 بالمئة بين الرجال)، خصوصا إذا كن يرتدين حجابا.

وبحسب الاستطلاع، تعرضت ستون بالمئة من النساء المحجبات لتمييز مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مقابل 44 بالمئة بحق مسلمات غير محجبات.

ومن نتائج الاستطلاع أيضا تعرض مسلم من أربعة (24 بالمئة) لاعتداء لفظي خلال حياته، مقابل تسعة بالمئة لغير المسلمين. كما تعرض سبعة بالمئة من المسلمين لاعتداء جسدي، مقابل ثلاثة بالمئة لباقي المواطنين. وتعرضت 37 بالمئة من النساء المحجبات لإهانات وشتائم تدخل في إطار التلب.

وإذا احتسبنا السنوات الخمس الأخيرة فقط، فإن أربعين بالمئة من المسلمين يقولون إنهم تعرضوا لتمييز عنصري، مقابل 17 بالمئة بين غير المسلمين.

وبين هؤلاء، قال 16 بالمئة إن ذلك حدث بسبب ديانتهم، في حين قال 15 بالمئة إنه بسبب لون البشرة.

وأجري الاستطلاع بالهاتف بين 26 غشت و18 سبتمبر على عينة من 1007 أشخاص، يمثلون مسلمي فرنسا الذين تفوق أعمارهم 15 عاما، وفق منهج الحصص.