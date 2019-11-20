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استطلاع يرصد تنامي ظاهرة العنصرية والتمييز ضد المسلمين بفرنسا

استطلاع يرصد تنامي ظاهرة العنصرية والتمييز ضد المسلمين بفرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 07 نونبر 2019 - 01:00

قال أكثر من أربعين بالمئة من المسلمين في فرنسا إنهم كانوا ضحايا سلوك عنصري، وتحدث واحد من كل ثلاثة منهم تقريبا عن تمييز بسبب ديانته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب استطلاع نشرت نتائجه أمس الأربعاء.

ووفق هذا الاستطلاع لمعهد إيفوب، فإن "42 بالمئة من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا يؤكدون أنهم تعرضوا على الأقل لشكل واحد من التمييز المرتبط بديانتهم، وذلك لمرة واحدة على الأقل خلال حياتهم". وقال 32 بالمئة إن ذلك حدث في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال المستطلعة آراؤهم إن تعرضهم للتمييز تم خصوصا "أثناء عملية مراقبة" أمنية (13 بالمئة) أو "أثناء البحث عن عمل" (17 بالمئة) أو البحث عن سكن (14 بالمئة) أو من مدرسين في مؤسسة تربوية (14 بالمئة).

وكشف الاستطلاع أيضا أن حالات التمييز تمس أكثر الأشخاص في العمر بين ثلاثين وأربعين سنة، والنساء (46 بالمئة مقابل 38 بالمئة بين الرجال)، خصوصا إذا كن يرتدين حجابا.

وبحسب الاستطلاع، تعرضت ستون بالمئة من النساء المحجبات لتمييز مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مقابل 44 بالمئة بحق مسلمات غير محجبات.

ومن نتائج الاستطلاع أيضا تعرض مسلم من أربعة (24 بالمئة) لاعتداء لفظي خلال حياته، مقابل تسعة بالمئة لغير المسلمين. كما تعرض سبعة بالمئة من المسلمين لاعتداء جسدي، مقابل ثلاثة بالمئة لباقي المواطنين. وتعرضت 37 بالمئة من النساء المحجبات لإهانات وشتائم تدخل في إطار التلب.

وإذا احتسبنا السنوات الخمس الأخيرة فقط، فإن أربعين بالمئة من المسلمين يقولون إنهم تعرضوا لتمييز عنصري، مقابل 17 بالمئة بين غير المسلمين.

وبين هؤلاء، قال 16 بالمئة إن ذلك حدث بسبب ديانتهم، في حين قال 15 بالمئة إنه بسبب لون البشرة.

وأجري الاستطلاع بالهاتف بين 26 غشت و18 سبتمبر على عينة من 1007 أشخاص، يمثلون مسلمي فرنسا الذين تفوق أعمارهم 15 عاما، وفق منهج الحصص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Akram الخميس 07 نونبر 2019 - 01:11
كوني مغربي جئت ابحث عن عمل في فرنسا ....أقول واجزم واحلف ان مغاربة فرنسا عنصرييين مع اخوانهم المغاربة الاتين من اسبانيا او ايطاليا...كانهم في بلدهم ونحن ضياف........الله يعز الفرنسيين والله حتى رجال ...الذل وكل الذل هما مغاربة الجيل الخامس الذي مازال يتبول على الحائط...والعائلة التي مازالت تطلب المساعدات من restaurant des Coeur....وفِي اخر السنة لعياقة في المغرب
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-16
2 - Samy الخميس 07 نونبر 2019 - 01:36
Dans les années 70 et 80 le racisme était plus important qu’aujourd’hui, les insultes genre bougnoule , bico, sale arabe , voleur comme un arabe , travail arabe ......les humoristes français se moquaient des arabes , les français avaient des histoires drôles pour se moquer des arabes ....aujourd’hui grâce à la 2ème et la 3ème générations d’émigrés "des jeunes " les français réfléchissent 2 fois avant de se moquer des arabes ils étaient beaucoup plus racistes qu’aujourd’hui, les jeunes arabes ont réussi à imposer le respect, n’intoxiquez pas les simples d’esprit
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