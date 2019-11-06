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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تشدد موقفها من الهجرة تحت ضغوط اليمين

فرنسا تشدد موقفها من الهجرة تحت ضغوط اليمين

فرنسا تشدد موقفها من الهجرة تحت ضغوط اليمين
ماتياس بلامو وكريستيان لو من باريس*
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 18:49

تعتزم فرنسا إخلاء بعض مخيمات المهاجرين وفرض حصص للعمال المهاجرين ورفض حصول طالبي اللجوء الوافدين حديثا على الرعاية الصحية غير العاجلة، في حملة تهدف لإظهار اهتمام الرئيس إيمانويل ماكرون بمخاوف الناخبين إزاء الهجرة.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب للصحفيين وهو يكشف عن حزمة إجراءات تتعلق بالهجرة "نريد استعادة السيطرة على سياستنا بخصوص الهجرة".

وأضاف "يعني هذا أننا عندما نقول نعم فإن هذا يعني نعم فعلا، وعندما نقول لا فإنه يعني لا فعلا".

ويسعى ماكرون لإعادة انتخابه في 2022، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخوض سباقا متقاربا مع مارين لوبان زعيمة حزب المعارضة اليميني المتطرف التي عززت شعبيتها باتهامها ماكرون بأنه متساهل للغاية إزاء الهجرة.

وقاومت إدارة ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط إلى الآن ضغوطا من منافسيها من اليمين بخصوص الهجرة، لكن بإعلانها عن الإجراءات الجديدة فإنها تنضم لدول أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وبريطانيا والسويد، اختارت اتباع أساليب أكثر صرامة إزاء المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الإجراءات الجديدة هي سمة "فرنسا المنفتحة لكن غير الساذجة".

وأضاف "أعتقد أننا وجدنا التوازن الصحيح بين طمأنة مواطنينا وعدم الإذعان للشعبوية".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وجدة الأربعاء 06 نونبر 2019 - 19:45
في الحقيقة فرنسا هي المتضررة من الهجرة الغير الشرعية فهم ياتون عندها حتى من دول اوربية
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-1
2 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 06 نونبر 2019 - 19:52
اخرجوا من أوطاننا و لن نحتاج لوطنكم، اخرجو من المغرب و اخرجوا من افريقيا، فأنتم تنهبون ثرواتنا فنضيع في وطننا فنضطر للبحث عن لقمة عيش في بلد آخر، على المغاربة تحسيس الشعوب الغربية بأن على حكوماتهم هم أولا الخروج من أوطططاننا و الكف عن سرقة ثرواتنا حتى لا نحتاج الذهاب الى بلادهم.
ديكاج فرانس
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12
3 - انما الصدقات الأربعاء 06 نونبر 2019 - 20:16
الله يرحم الدول تؤثر فيها احزابها إما سلبا، أو إيجابا، إذا كانت هذه الأحزاب حق وحقيقة، فماذا عن (احزابنا ) فهموني نبتدي منين الحكاية؟ ؟
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