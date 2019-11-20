مقتل 37 شخصا في هجوم على قافلة شركة كندية

هسبريس - رويترز

قالت السلطات المحلية اليوم الأربعاء إن 37 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم مسلح على قافلة تقل عمالا تابعين لشركة سيمافو الكندية لتعدين الذهب في شرق بوركينا فاسو.

وقالت الشركة في وقت سابق إن الهجوم وقع بين موقعي تعدين فادا وبونجو التابعين للشركة على بعد نحو 40 كيلومترا من بونجو.