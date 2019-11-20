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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 37 شخصا في هجوم على قافلة شركة كندية

مقتل 37 شخصا في هجوم على قافلة شركة كندية

مقتل 37 شخصا في هجوم على قافلة شركة كندية
هسبريس - رويترز
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:27

قالت السلطات المحلية اليوم الأربعاء إن 37 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم مسلح على قافلة تقل عمالا تابعين لشركة سيمافو الكندية لتعدين الذهب في شرق بوركينا فاسو.

وقالت الشركة في وقت سابق إن الهجوم وقع بين موقعي تعدين فادا وبونجو التابعين للشركة على بعد نحو 40 كيلومترا من بونجو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بلقاسم الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:54
يجب ان تخرج كل الشركات المشبوهة مصاصين دماء الافارقة
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