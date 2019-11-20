24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أخنوش يستلم ميدالية الاتحاد الدولي لعلوم التربة (5.00)

  2. إعادة مغربيات داعش (5.00)

  3. باحثة مغربية تنبش عادات النساء وعلاقات "الصْوابْ" في تطوان (5.00)

  4. افتتاح مقر جديد للإذاعة الجهوية بمدينة الداخلة (5.00)

  5. الملك: الصحراء مغربية .. و"الحكم الذاتي" هو الحل الوحيد للنزاع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان

مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان

مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 نونبر 2019 - 12:39

أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز F16، بالخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة "آوموري" الواقعة شمال اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء سقوط هذه القنبلة الأمريكية.

وزارة الدفاع اليابانية أكدت، من جهتها، أنها أبلغت الحكومات المحلية عقب تلقيها عدة تقارير عن وقوع الحادث من قبل القوات الأمريكية في اليابان.

وذكر المصدر أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة "ميساوا"، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة، وأنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على الأسباب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.