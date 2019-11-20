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كُتّاب وآراء
مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان
أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز F16، بالخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة "آوموري" الواقعة شمال اليابان.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء سقوط هذه القنبلة الأمريكية.
وزارة الدفاع اليابانية أكدت، من جهتها، أنها أبلغت الحكومات المحلية عقب تلقيها عدة تقارير عن وقوع الحادث من قبل القوات الأمريكية في اليابان.
وذكر المصدر أن الجيش الأمريكي أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة "ميساوا"، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة، وأنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على الأسباب.