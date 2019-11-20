باحثون يطورون التجسس على المكالمات في أوروبا

هسبريس - د.ب.أ

يسعى باحثون في أوروبا لتطوير برنامج حاسوبي يساعد المحققين الجنائيين في تحليل مضمون المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها.

وقال ديتريش كلاكوف، الباحث والخبير التقني بجامعة زارلاند الذي يشارك في المشروع، إن العمل يتم بمشاركة عدد من المؤسسات العلمية والسلطات المعنية بالتحقيقات الجنائية، مثل الشرطة الدولية، الإنتربول.

ويسعى القائمون على المشروع الواسع للانتهاء من البرنامج الحاسوبي عام 2022، ليصبح باستطاعة المحققين العثور في وقت قصير على الكلمة، موضع الشبهة، المراد التعرف عليها داخل المكالمات، مثل كلمة "المتفجرات" دون الحاجة لسماع مكالمات استمرت ساعات، وهو ما يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

وقال البروفيسور كلاكوف، إن الجنائيين يحرصون على أن تبدو مكالماتهم عادية ويتعمدون التحدث هاتفيا فيما بينهم عن الشؤون العامة مثل الطقس وكرة القدم قبل أن يتطرقوا إلى موضوعهم الأصلي، وهو عملهم الإجرامي الذي يريدون إنجازه، "وهذه الجمل المتعلقة بصميم عملهم هي التي تمثل أهمية للمحققين".

وقال أستاذ اللغة ومعالجة الإشارات، إن الباحثين يسعون من خلال تطوير هذا البرنامج للوصول لهذه المواضع بسرعة، والتعرف عليها بعدة لغات.

ويتولى معهد Idiap السويسري، بمدينة مارتيني، الإشراف على تطوير "مشروع التحليل الآني للشبكات والنصوص والمتحدثين من أجل مكافحة الجريمة المنظمة" (روكسان ROXANNE).