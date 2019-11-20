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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للاجئين في باريس

الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للاجئين في باريس

الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للاجئين في باريس
هسبريس - رويترز
الخميس 07 نونبر 2019 - 13:32

بدأت الشرطة الفرنسية في إخلاء مخيم للاجئين في شمال باريس، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة تشديد سياسة الهجرة.

ونقلت الحافلات مئات من منطقة "بورت دو لاشابل" حيث يعيش مهاجرون غير شرعيين في خيام أسفل وحول جسور الطريق الدائري والسلالم المؤدية إلى الطريق السريع.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون، للصحفيين في موقع الحدث، "لن أسمح بعد ذلك بهذه التعديات على جانبي الطريق هنا أو في أي مكان عام آخر في باريس".

ومنذ إغلاق مخيم مهاجرين ضخم في كاليه عام 2016 توافد المزيد من اللاجئين على باريس التي ما تلبث أن تفض تجمعا للخيام حتى تظهر مخيمات في مناطق أخرى خلال بضعة أشهر.

ويوم الأربعاء أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إغلاق مخيمات اللاجئين وتحديد حصص للعمالة المهاجرة وفرض قيود على حصول الوافدين الجدد من طالبي اللجوء على الرعاية الصحية بالنسبة للحالات غير الملحة وذلك في إطار توجه لإظهار استجابة الحكومة لمخاوف الناخبين إزاء الهجرة.

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