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الرئيسية | خارج الحدود | أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر

أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر

أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر
هسبريس - رويترز
الخميس 07 نونبر 2019 - 20:49

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة الأولى في خمسة أشهر في أكتوبر ، بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.7 نقطة في أكتوبر ، مرتفعا 1.7 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق وستة بالمئة على أساس سنوي.

توقعت الفاو أيضا أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.704 مليار طن في 2019، بما يقل قليلا عن توقعها السابق.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار السكر 5.8 بالمئة مقارنة مع مستويات سبتبر أيلول، لأسباب على رأسها توقعات لانخفاض الإمدادات في العام المقبل بعد توقعات لتقليصات ضخمة على إنتاج السكر في الهند وتايلاند.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 نحو مليوني طن إلى 2.704 مليار طن، لكنه يظل أعلى بنسبة 1.8 بالمئة فوق مستويات 2018.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 765 مليون طن، بانخفاض مليون طن تقريبا مقارنة مع التوقعات السابقة، لكنه مازال متجها صوب تسجيل رقم قياسي جديد وبارتفاع 4.5 بالمئة مقارنة مع 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MOHAMED الخميس 07 نونبر 2019 - 21:59
القادم اصعب الله يحد الباس وصافي المتشائم
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