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كُتّاب وآراء
ماكرون: حلف شمال الأطلسي يعيش "موتا دماغيا"
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية، أن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي".
وبرر "كبير الإليزي" موقفه باستحضار "الابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف نفسه"، وفق تعبيره.
وقال ماكرون: "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز أوروبا الدفاعية".