نجل البغدادي بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس في أنقرة، أن نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى المجر في إطار زيارة رسمية، "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله، الذي تم التأكد من حمضه النووي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".

وأضاف الرئيس التركي: "نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل".

وأشار أردوغان إلى أن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 منهم في السجون.