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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى برصاص القوات الأمنية في عاصمة العراق

قتلى برصاص القوات الأمنية في عاصمة العراق

قتلى برصاص القوات الأمنية في عاصمة العراق
هسبريس - رويترز
الخميس 07 نونبر 2019 - 17:30

ذكرت الشرطة ومصادر من مستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد.

وأضافت المصادر نفسها أن ما جرى، اليوم الخميس، يرتبط باستخدام قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال أفراد من القوات ذاتها إن الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى ومصابين وقعت قرب جسر الشهداء في العاصمة العراقية.

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