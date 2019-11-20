العاهل السعودي يستقبل مديرة المخابرات الأمريكية

هسبريس - رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، في الرياض.

وذكر المصدر نفسه أن الملك وهاسبل "بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي حضره وزيرا الخارجية والداخلية السعوديان.

وأظهرت شكوى مقدمة أمس الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية تتهم اثنين من الموظفين السابقين بشركة "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية، بينما لم تعلق الرياض علنا على ذلك.