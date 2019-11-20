24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصر .. نقابة المهن التمثيلية تنعي هيثم أحمد زكي
- مقاتلة أمريكية تسقط قنبلة بالخطأ على أرض اليابان
- من يرفع علم بلادي؟
- الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للاجئين في باريس
- تثمين نبتة "الشيبة" ينتظر تطوير الإنتاج والتسويق بعاصمة الشاوية
التوفيق ينتظر زيادة ميزانية وزارة الأوقاف والاستثمار في الشأن الديني (5.00)
باحثة مغربية تنبش عادات النساء وعلاقات "الصْوابْ" في تطوان (5.00)
الملك: الصحراء مغربية .. و"الحكم الذاتي" هو الحل الوحيد للنزاع (5.00)
سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة (5.00)
"مايكل أزرو" .. شاب مغربي يصون الأغنية الأمازيغية من الضياع (4.50)
- سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة - (91)
- نجلة الرئيس الأمريكي ترامب تُصلح شوارع وطرقات سيدي سليمان - (68)
- برلماني يطلب فتح مساجد المملكة لغير المسلمين - (65)
- هكذا يطلق الإعلان عن "سكة مراكش أكادير" نهضة جهة سوس - (58)
- التوفيق ينتظر زيادة ميزانية وزارة الأوقاف والاستثمار في الشأن الديني - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العاهل السعودي يستقبل مديرة المخابرات الأمريكية
قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، في الرياض.
وذكر المصدر نفسه أن الملك وهاسبل "بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي حضره وزيرا الخارجية والداخلية السعوديان.
وأظهرت شكوى مقدمة أمس الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية تتهم اثنين من الموظفين السابقين بشركة "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية، بينما لم تعلق الرياض علنا على ذلك.