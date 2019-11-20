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الرئيسية | خارج الحدود | برلين تعتزم إلزام أئمة المساجد بتعلم اللغة الألمانية

برلين تعتزم إلزام أئمة المساجد بتعلم اللغة الألمانية

برلين تعتزم إلزام أئمة المساجد بتعلم اللغة الألمانية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 نونبر 2019 - 19:30

تعتزم الحكومة الألمانية إلزام علماء الدين، مثل أئمة المساجد المستقدمين من الخارج، بتحدث اللغة الألمانية قبل السماح لهم بدخول البلاد.

وأحال مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون بهذا الخصوص، إلى البرلمان الذي سيصوت عليه قبل إقراره، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ).

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أنها تسعى من خلال هذه الخطوة لدمج علماء الدين وأعضاء الجالية الدينية في المجتمع. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه و وفقا لهذا الإجراء الجديد فسيكون الإلمام بـ "قدر كاف من المعلومات الألمانية" شرطا لحصول علماء الدين الأجانب على إقامة.

ورغم أن هذا المرسوم سيسري على علماء جميع الأديان إلا أن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تخص الأئمة المسلمين صراحة بالذكر، "وننتظر من الأئمة القادمين من الخارج أن يتحدثوا الألمانية"، حسبما اقتبس المتحدث باسم الوزارة من الاتفاقية.

وحسب المتحدث فإن إثبات الإلمام بقدر بسيط من الألمانية عند دخول ألمانيا يكفي للبقاء في ألمانيا فترة انتقالية، لم يحددها الاتفاق بشكل دقيق.

وأوضح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، أن هذه المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة هامة لإنجاح الاندماج، "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصة عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - amaghrabi الخميس 07 نونبر 2019 - 20:06
في اعتقادي المتواضع وانا أعيش في المانيا أرى انها خطوة ضرورية جدا ,بحيث اليوم اصبح جل الشباب المسلمين لا يفهمون اللغة العربية الا فئة قليلة جدا وبالتالي فالواعظ يجب ان يوصل بعض المعلومات الدينية المهمة بلغة القوم ان كان في المانيا فبالالمانية وان كان في فرنسا فبالفرنسية.الا اذا كان المسجد يريد فقيها مغربيا او من دول عربية أخرى فقط للصلوات والقراءة في رمضان فهذا يجب ان يأخذ بعين الاعتبار لانه لا يعظ وانما يتلو القران الكريم.والحمد لله اليوم في المانيا هناك شباب حفظ القران وله ثقافة في الوعظ والإرشاد باللغة الألمانية وبالتالي غير حتاج ان يأتي بالوعاظ من البلد الأصلي.ففي نظري الواعظ يجب ان يكون ابن بيئته بمعنى تربى في الغرب ودرس في الغرب ويعرف القوانين الغربية والحرية الغربية
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2 - جريء الخميس 07 نونبر 2019 - 20:20
اتمنى ان ينقص منسوب التدين في العالم اجمع و في جميع الديانات، و الذهاب نحو تدين خفييييف، و مجتمعات مدنية غير مبالية بتعاقيد الاديان و التطاحنات الخفية بينها، ما ظهر منها و ما بطن.
انا لا اخاف من غير المتدين كما اخاف من اي متدين كيفما كان دينه.
غير المتدين يستعمل عقله، و جل المتدينين يستعملون العاطفة، الا من رحم ربك.
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