قمع انتفاضة العراق يودي بحياة 269 شخصا

هسبريس - إفي

أكدت الأمم المتحدة أن 269 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجاجات العراق التي قُمعت بشدة من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي ارتكبت فيه جماعات مسلحة أخرى عمليات قتل متعمدة.

وتم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف صباح الجمعة بمقتل خمسة متظاهرين الليلة الماضية أمام مبنى حكومة البصرة.