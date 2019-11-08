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الرئيسية | خارج الحدود | قمع انتفاضة العراق يودي بحياة 269 شخصا

قمع انتفاضة العراق يودي بحياة 269 شخصا

قمع انتفاضة العراق يودي بحياة 269 شخصا
هسبريس - إفي
الجمعة 08 نونبر 2019 - 15:53

أكدت الأمم المتحدة أن 269 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجاجات العراق التي قُمعت بشدة من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي ارتكبت فيه جماعات مسلحة أخرى عمليات قتل متعمدة.

وتم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف صباح الجمعة بمقتل خمسة متظاهرين الليلة الماضية أمام مبنى حكومة البصرة.

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