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كُتّاب وآراء
مطار دبي الدولي يستقبل 64 مليون ونصف مسافر
حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين مع بلوغ حركة المرور 64.5 مليون مسافر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقا لإحصائيات رسمية لمطار دبي الدولي، فقد شهد الربع الثالث من العام الحالي سفر 23 مليونا و217 ألفا و492 مسافرا عبر المطار دبي بانخفاض 2.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وبذلك بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى سبتمبر 64 مليونا و495 ألفا و241 مسافرا، بانخفاض 4.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض البسيط في الأرقام منذ بداية العام إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يوما لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل وماي المنصرمين، فضلا عن الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس منذ شهر مارس من العام الجاري.
وعلى صعيد الشحن، سجلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماله 636 ألفا و575 طنا من البضائع خلال الربع الثالث، بانخفاض 5.9 بالمائه مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، ليصل إجمالي حجم الشحن منذ بداية العام إلى مليون و886 ألفا و237 طنا بانخفاض قدره 4.1 بالمائة.
وسجل الربع الثالث إقلاع وهبوط 97 ألفا و498 رحلة طيران، وبذلك يصل عدد الرحلات منذ بداية العام إلى 275 ألفا و882 رحلة بانخفاض نسبته 9.9 بالمائة عن العام الماضي.
واحتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين بوصول حركة السفر خلال التسعة الأشهر الأولى إلى 8,8 مليون مسافر. وتأتي بعدها السعودية بـ 4.8 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ 4.6 مليون مسافر.