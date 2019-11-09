24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "الفساد الإداري" يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية (5.00)

  2. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  3. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  4. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  5. أوالحاج .. العقل الخارق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مطار دبي الدولي يستقبل 64 مليون ونصف مسافر

مطار دبي الدولي يستقبل 64 مليون ونصف مسافر

مطار دبي الدولي يستقبل 64 مليون ونصف مسافر
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 نونبر 2019 - 03:25

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين مع بلوغ حركة المرور 64.5 مليون مسافر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقا لإحصائيات رسمية لمطار دبي الدولي، فقد شهد الربع الثالث من العام الحالي سفر 23 مليونا و217 ألفا و492 مسافرا عبر المطار دبي بانخفاض 2.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وبذلك بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى سبتمبر 64 مليونا و495 ألفا و241 مسافرا، بانخفاض 4.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

ويعزى هذا الانخفاض البسيط في الأرقام منذ بداية العام إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يوما لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل وماي المنصرمين، فضلا عن الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس منذ شهر مارس من العام الجاري.

وعلى صعيد الشحن، سجلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماله 636 ألفا و575 طنا من البضائع خلال الربع الثالث، بانخفاض 5.9 بالمائه مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، ليصل إجمالي حجم الشحن منذ بداية العام إلى مليون و886 ألفا و237 طنا بانخفاض قدره 4.1 بالمائة.

وسجل الربع الثالث إقلاع وهبوط 97 ألفا و498 رحلة طيران، وبذلك يصل عدد الرحلات منذ بداية العام إلى 275 ألفا و882 رحلة بانخفاض نسبته 9.9 بالمائة عن العام الماضي.

واحتفظت الهند بمكانتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين بوصول حركة السفر خلال التسعة الأشهر الأولى إلى 8,8 مليون مسافر. وتأتي بعدها السعودية بـ 4.8 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ 4.6 مليون مسافر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.