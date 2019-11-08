القضاء البرازيلي يفرج عن الرئيس الأسبق داسيلفا

هسبريس - أ.ف.ب

أجاز قاض برازيلي، اليوم الجمعة، الإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على ضوء قرار اتخذته، الخميس، المحكمة العليا، وفق أمر الإفراج الذي اطلعت عليه "فرانس برس".

وتم الإفراج عن لولا دا سيلفا (74 عاما) بعد أزيد من عام ونصف على سجنه في كوريتيبا (جنوبا) بتهمة الفساد.