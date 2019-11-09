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كُتّاب وآراء
ترامب يصف جلسات الاستماع العلنية بـ"الخدعة"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه يعارض جلسات الاستماع العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل للتحقيق فى اتهامه بالتقصير .
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن تصريحات ترامب جاءت متناقضة بعد أسابيع من الشكاوى من قبل الجمهوريون في الكونغرس من أن جلسات الاستماع التي عقدت حتى الآن غير عادلة لأنها كانت سرية.
وقال ترامب للصحفيين: "لا ينبغي أن تكون جلسات الاستماع علنية، إنها مجرد خدعة .. هذا مجرد استمرار للخدعة.. إنه شيء مشين. "
من ناحية أخرى لم يحضر ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، أمس الجمعة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته أمام جلسة سرية للجان بمجلس النواب التي تجري تحقيقا بحق ترامب.