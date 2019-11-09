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كُتّاب وآراء
مفتي لبنان يدعو إلى الاستجابة لمطالب المحتجين
دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مسؤولي البلاد اليوم السبت إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.
وقال المفتي في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص".
وتجتاح لبنان أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة قبل أيام.