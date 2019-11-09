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الرئيسية | خارج الحدود | حقوقي إسباني يدين العنصرية ضد المهاجرين القُصر

حقوقي إسباني يدين العنصرية ضد المهاجرين القُصر

حقوقي إسباني يدين العنصرية ضد المهاجرين القُصر
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 09 نونبر 2019 - 21:43

أدان رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق في إسبانيا تزايد الرسائل العنصرية التي تبرر الهجمات على المهاجرين القاصرين، بينما يخوض حزب "الصوت" (فوكس) اليميني القومي حملة يربط فيها بين المهاجرين والعنف.

ويدعو فرانسيسكو فرنانديز ماروغان، الذي يشغل منصب المدافع عن الحقوق في إسبانيا، في بيان، إلى "مكافحة الرسائل التي تنم عن تعصب وكره للأجانب ضد القاصرين الأجانب الذين لا يرافقهم بالغون".

وأوضح ماروغان: "مؤخرا، نشهد مستوى يزداد خطورة لهجمات غادرة ضد قاصرين أجانب بدون مرافقين بالغين، ويخضعون لوصاية مراكز إيواء عديدة".

ويدين ماروغان في بيانه "رسالة تعبر بشكل واضح عن كره للأجانب وعنصرية موجهة ضد مواطنين بمحتوى محمل بالكره ويجرم الأجنبي ونقاط اختلافه، وتبرر أشكالا من العنف حيالهم".

وكان العديد من هؤلاء القاصرين تعرضوا للضرب الأحد في مدريد كما ذكر ممثلون لحزب "المزيد من البلاد" (ماس بايس) قاموا بإبلاغ هذه المؤسسة المستقلة "المكلفة بالدفاع عن الحقوق الأساسية".

وتحدثت جمعية لحماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية سبتمبر. وذكرت الشرطة لوكالة فرانس برس ألا علم لها بهذه الوقائع.

من جهة أخرى، فتح القضاء تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من العمر للضرب في أكتوبر في سرقسطة شمال شرق إسبانيا.

ويخوض حزب الصوت حملته للانتخابات التشريعية التي تجرى الأحد بالتأكيد على أن تدفق المهاجرين الأجانب سبب ارتفاع في معدل الإجرام على حد قوله.

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