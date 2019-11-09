الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجزائر

هسبريس - د.ب.أ

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم السبت، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر المقبل.

وقال كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن المجلس رفض الطعون التسعة التي قدمها راغبون في الترشح لعدم استيفاء الشروط القانونية.

وأوضح فنيش، أن الأمر يتعلق بطعون قدمها بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، والنوي خرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، ومحمد بوعوينة، وفارس مسدور، ورؤوف العايب.

وأكد فنيش موافقة المجلس الدستوري على قائمة المرشحين الخمسة الذين اعتمدتهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهم: بلعيد عبد العزيز رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة.