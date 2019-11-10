المصارف اللبنانية تؤكّد أن الأموال المودعة محفوظة

هسبريس ـ مُتابعة

قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع".

كما نقلت منابر إعلامية عن وزير الاقتصاد اللبناني، منصور بطيش، قوله إن "اعتمادات النفط والدواء والطحين مؤمنة".

وأدلى المسؤولان بهذين التصريحين بعد اجتماع بين الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، ومسؤولين آخرين، بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.