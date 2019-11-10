مقتل مراهق ضمن إطلاق نار في مالمو جنوب السويد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأحد، أن مراهقا قتل وأصيب آخر بإصابات خطيرة في إطلاق نار بمدينة مالمو؛ جنوب البلاد.

وكان المراهقان في مطعم بيتزا عندما تم إطلاق عدة طلقات نارية، وجرى نقل شخص على الفور للمستشفى على متن سيارة إسعاف، في حين وصل الآخر للمستشفى في سيارة خاصة.

وقالت هيئة الرعاية الطبية الإقليمية إن أحد المراهقين توفي، في حين صنفت حالة الأخر على أنها خطيرة، وأضافت أن أعمار المراهقين تتراوح ما بين 15 إلى 18 عاما.

ويقع مطعم البيتزا في ميدان "موليفانجين" بضاحية مالمو، التي تصدرت عناوين الأخبار الأعوام الأخيرة بسبب أعمال عنف العصابات. ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم، ولكنها تكثف تواجدها في المنطقة وتستجوب الشهود؛ كما يتم حاليا تحليل صور كاميرات المراقبة.

ونقلت صحيفة سيدسفينسكان اليومية في مالمو عن بعض شهود العيان القول إنهم شاهدوا شخصين يغادران موقع الحادث على متن دراجة بعد إطلاق النار. وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت على الدراجة لاحقا.

وكانت الشرطة قد تلقت قبل دقائق من إطلاق النار بلاغا بحدوث انفجار على بعد بضعة كيلومترات من الميدان، أسفر عن تدمير سيارة متوقفة. ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات. وتحقق الشرطة في احتمالية وجود صلة بين الحادثين.