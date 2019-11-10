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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعيد أراضي الباقورة والغمر إلى الأردنيّين

إسرائيل تعيد أراضي الباقورة والغمر إلى الأردنيّين

إسرائيل تعيد أراضي الباقورة والغمر إلى الأردنيّين
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 10 نونبر 2019 - 14:50

تعيد إسرائيل إلى الأردن، اليوم الأحد، أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مدخل الغمر منطقة عسكرية مغلقة. بينما كان الأردن وافق، وقت توقيع اتفاق السلام، على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل بعدما ظلتا بالفعل تحت سيطرة تل أبيب لمدة 45 عاما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ألغى في أكتوبر 2018 الملحقين اللذين يمنحان إسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام. كما ستنظم الحكومة الأردنية جولة لوسائل الإعلام في المنطقة.

ونص اتفاق السلام على إعطاء الأردن لإسرائيل حق التصرف بأراضي المنطقتين لمدة 25 عاما، ويتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل رغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة، بعد أن قرر الملك عبد الله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرباطي الأحد 10 نونبر 2019 - 15:01
تأخد القدس والجولان وترجع أراضي إستجارتهم لمدة 25 سنة بقوانين دولية لا يوجد يهودي على وجه الأرض يعطي مجانيا اليهودي يتاجر معك لو كان سيربح مثلك أو أكثر منك
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2
2 - زكرياء المغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 15:16
ومتى ستستعيد المملكة المغربية مدن سبتة ومليلية من طرف الإحتلال الإسباني ومتى ستستعيد المملكة المغربية الصحراء الشرقية ومتى ستستعيد المملكة المغربية جزر ليلى وجزر الكناري ومتى ستستعيد المملكة المغربية الأراضي ما وراء الجدار الدفاعي للصحراء المغربية ومتى ومتى ومتى ومتى...
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