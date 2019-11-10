إسرائيل تعيد أراضي الباقورة والغمر إلى الأردنيّين

هسبريس - د.ب.أ

تعيد إسرائيل إلى الأردن، اليوم الأحد، أراضي الباقورة والغمر بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مدخل الغمر منطقة عسكرية مغلقة. بينما كان الأردن وافق، وقت توقيع اتفاق السلام، على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل بعدما ظلتا بالفعل تحت سيطرة تل أبيب لمدة 45 عاما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ألغى في أكتوبر 2018 الملحقين اللذين يمنحان إسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام. كما ستنظم الحكومة الأردنية جولة لوسائل الإعلام في المنطقة.

ونص اتفاق السلام على إعطاء الأردن لإسرائيل حق التصرف بأراضي المنطقتين لمدة 25 عاما، ويتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل رغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة، بعد أن قرر الملك عبد الله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية.