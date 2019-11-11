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الرئيسية | خارج الحدود | "العفو الدولية" تسجّل مقتل 264 متظاهرا في العراق

"العفو الدولية" تسجّل مقتل 264 متظاهرا في العراق

"العفو الدولية" تسجّل مقتل 264 متظاهرا في العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 نونبر 2019 - 23:55

أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت هبة مرايف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه تم تسجيل "ما لا يقل عن 264 قتيلا بين المحتجين في أنحاء البلاد فيما يزيد قليلا عن الشهر".

وشهدت شوارع العراق موجتين من الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر، وتركزت الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الغنية بالنفط.

وحثت المنظمة السلطات العراقية على "كبح جماح" قوات الأمن، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ستة من المحتجين لقوا حتفهم في وسط بغداد يوم أمس فقط.

وقالت مرايف، في بلاغ، إن "بغداد والبصرة شهدتا المزيد من الأيام الدامية من جراء القوة المفرطة التي تُمارَس ضد المحتجين".

وشددت المنظمة على أنه "يجب على السلطات العراقية أن تأمر فورا بوضع حد لهذا الاستخدام غير القانوني الغاشم للقوة المميتة".

وأضافت المديرة في العفو الدولية: "يتعين أن يتوقف حمام الدم هذا الآن، ويجب تقديم المسؤولين عنه للعدالة".

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